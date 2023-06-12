【交通安全】電動可移動工具合法使用有望　運輸署擬引入認證制規管

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現時「電動可移動工具」在法律上視為「汽車」，在行人路和單車徑行駛均屬犯法。隨着其技術成熟和普及，政府擬規管電動可移動工具，令其成為安全的低碳短途代步工具。具體而言，運輸署擬為電動可移動工具引入認證制度；亦擬要求駕駛者年滿16歲和需戴頭盔。

署方擬先開放闊寬通達的單車俓供電動可移動工具使用，其後適時檢討放寬。電動輔助單車和電動輪椅則不受此限，前者可於所有單車徑使用，後者可在限速的情況下在行人路上使用。

「電動可移動工具」如電動滑板車、電動單輪車和電動滑板等在國外盛行，惟現時本港無條例監管，過去4年共釀成72宗意外，當中6人死亡。為令這類代步工具安全在港使用，運輸署過去2年先後進行多次試驗計劃收集數據，終在今日透過文件向立法會提出修例及監管建議。

署方建議，為電動可移動工具制定技術和安全要求，並制定認證安排，以便規管其運作及電機安全。具體而言，電動可移動工具須經由認可機構評估是否符合相關技術及安全規格。合規格的電動可移動工具型號會被認證及貼上一個二維碼標記，方便市民及執法人員辨識。運輸署正在與香港生產力促進局制定認證制度的細節。

在使用者方面，署方建議使用者必須年滿16歲及須佩戴頭盔，署方會制定相關收則，供使用者參考應有的駕駛態度。

署方亦擬限制電動可移動工具的使用範圍，首階段只可在寬闊通達的單車徑使用，如將軍澳南和白石角海濱一帶的單車徑。署方會視乎成效適時檢討是否開放更多合適的單車徑。至於電動輔助單車，基於它們的操作模式近似單車，署方建議容許它們在所有單車徑上使用。

至於電動輪椅方面，署方建議議將電動輪椅從《條例》中清晰界定為非「汽車」，容許在行人路上使用，但要以合理的速度行走，不應超過四周行人的步行速度。

罪行和罰則方面，署方建議相關罪行及罰則應該參考單車相關的罪行及罰則，個別嚴重罪行，則參考與汽車相關罪行相近的罰則。

相關法例計劃於今年下半年開展修訂草擬工作，並盡快向立法會提交有關修訂。

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記者：陳梓蔚