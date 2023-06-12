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【生命鬥士】27歲港女淋巴癌復發盼眾籌200萬　一天內達標：永遠感激每位心意

健康 21:18 2023/06/12

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Sasha發文表示眾籌目標已達成。

現年27歲的英文老師黃莛恩（Sasha）去年確診罕見淋巴癌，昨晚（11日）在網上發起眾籌，希望可籌募200萬元醫療費，以接受CAR-T細胞新療法續命。事件得到外界廣泛關注，而Sasha在今晚近8時也宣布眾籌達成，感激每一位的心意，並表示會盡最大努力打好這場仗。

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Sasha今晚在社交平台發帖，宣告眾籌目標已達成，並表示萬分感激大家，同時也呼籲大家停止捐款：

我會加油！黎緊我會盡我最大努力打好呢場仗！我完全感受到大家嘅愛，我愛大家，我愛香港，我愛香港人！祝福你地所有人生活安好！一生平安！

帖文一出錄得大批網民紛紛留言祝福，點讚逾千，有網民表示：「加油！會打勝仗！」、「咁堅強既女仔一定要繼續留係度為世界帶來美好」。

Sasha昨日（11日）在社交媒體發起眾籌，並撰文指自己於去年12月確診罕見的淋巴瘤（PMBL）第4期，先後進行了6次化療，一直樂觀抗癌，但不幸病情復發，急需籌募接近200萬港元醫療費，接受「嵌合抗原受體T細胞療法」（Car T），惟其家庭已難以負擔，所以才迫不得以發起眾籌。

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責任編輯：羅嘉欣

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