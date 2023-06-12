【校園襲擊】涉事英國寄宿學校校風純樸　升學顧問提醒留學生遇爭執可向監管機構投訴

▲ 涉事寄宿學校Blundell's School創校逾400年，宿生全年學費41,325英鎊（約40.6萬港元）。（校網圖片）

近年港人移民潮，不少家長送子女到英國留學。有升學顧問指，日前在英國寄宿學校發生的校園襲擊事件罕見，形容校風純樸，暫無官方資料顯示事件涉及欺凌，但提醒家長揀選寄宿學校時，可透過監管機構報告，更深入了解學校運作情況，萬一學生之間發生爭執，或家長對學校有不滿，家長可直接向學校校董會以至監管機構直接投訴，或尋求當地的監護人公司協助，相信學校難以隱瞞事件。

倘不滿可向校董會投訴

涉事寄宿學校Blundell's School歷史悠久，創校逾400年，宿生全年學費41,325英鎊（約40.6萬港元），英識教育創辦人陳思銘指該校位於鄉郊地區、校風純樸，取錄當地人為主。據他了解，上周五（9日）事發後，校方不欲學生再就事件作出揣測，故要求所有宿生在周六、日撤離宿舍。

對於有聲稱受害學生家屬質疑學校涉隱瞞事件，陳思銘表示，按目前當地公布資料，暫不能夠揣測學校是否處理不當。他指出，倘家長對於學校有不滿意見，由於英國寄宿學校背後是由基金會運作，學校可直接向其校董會，甚至是監管機構如私立學校協會（ISI）及寄宿學校協會（BSA）等投訴，另外亦可向升學顧問中介求助。惟他指，因英國私校質素比公立學校高，不少學校也「照顧得港人好好」，故過去極少有香港家長投訴。

國際留學顧問中心教育顧問邱秉基亦指，他從事升學顧問10多年來，也未曾聽聞英國寄宿學校發生同類傷人事件，亦不認為英國校園欺凌問題比香港嚴重，「相信香港都有（校園欺凌），但可能在海外放大事件」，但初到埗的港生或會因為中西文化差異、不懂英文俚語（slang）意思等，而感到不適應或被冒犯。

邱續指，倘學生之間有爭執，一般情況先由老師調停，也可尋找第三方的監護人公司先跟學生了解情況，倘有需要可尋求法律意見。他亦提醒，家長為子女報讀學校時，可留意寄宿學校校風是否純樸，並透過監管機構報告更深入了解學校運作情況。

事發後，涉事學校校長維倫加（Bart Wielenga）曾致函家長稱，相信今次是個別事件，宿舍附近將會有警察駐守一段時間。學校正與警方密切合作，並敦促家長不要猜測，或在社交媒體上發帖。

另外，日前就荷里活廣場命案「抽水」而遭保險公司解約的林作，近日亦發文聲稱接獲遇襲男生親友求助，指男生在學生宿舍休息時，突然被人以斧頭或錘狀物體多次襲擊頭部引致重傷；遇襲男生腦部出現瘀血及骨碎，已連續進行24小時腦科手術，未知能否渡過危險期；另指男生家長不能接收涉事學校開出退還2年學費的條件。惟當地警方未公布上述案情，本報今（12日）向涉事學校電郵查證，暫未獲回覆。

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記者：馮琪雅