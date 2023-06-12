【校園襲擊】英國寄宿學校校長否認隱瞞襲擊事件　已全力配合調查

▲ 涉事英國寄宿學校Blundell's School校長Bart Wielenga回覆時，形容事件震驚當地。（學校網頁圖片）

英國西南部一間寄宿學校上周五（9日）發生校園襲擊事件，該校1名16歲男學生，涉嫌以錘襲擊3名師生，有傳仍然危殆昏迷的1名男生來自香港，近日有自稱是遇襲港生的家長在網上發文質疑學校意圖隱瞞事件。涉事學校校長今日（12日）回覆本報查詢時，形容事件震驚當地，但否認校方有隱瞞事件，強調校方已全力配合警方調查，但現階段不便公開發表評論。

事發於英國德文郡（Devon）寄宿學校Blundell's School，於英國時間上周五，1名16歲男學生涉嫌以錘子先後襲擊2名學生及1名教師，其中1名學生情況危殆、1名學生情況穩定，男教師已出院。本港入境處今證實接獲1名遇襲港人留學生家屬求助，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐英大使館跟進事件。

周日（11日）有聲稱是受害港生家長在Facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖，指「英國5大腦科醫生之一」已為其兒子做手術，但男生仍然昏迷不醒，求網民「集氣」令兒子盡快蘇醒，又質疑校方涉及隱瞞事件。

另外，日前就荷里活廣場命案「抽水」而遭保險公司解約的林作，周日深夜亦發文聲稱接獲遇襲男生親友求助，指男生在學生宿舍休息時，突然被人以斧頭或錘狀物體多次襲擊頭部引致重傷；遇襲男生腦部出現瘀血及骨碎，已連續24小時進行腦科手術，未知能否渡過危險期；另指男生家長不能接受涉事學校開出退還2年學費的條件。惟當地警方未公布上述案情。

涉事學校校長Bart Wielenga在香港時間今日深夜回應本報查詢時形容事件震驚當地，校方現正全力支持學校社區。他否認校方有隱瞞事件，強調已跟當局充分合作及配合警方調查，但由於已有涉事人士被指控，按英國法律現階段校方不能公開發表評論；他指學校有明確職責及保密義務，不論師生或家長均不可討論任何可能違反上述責任的事宜。

至於涉嫌施襲男生今日於當地法院上庭，被控2項企圖謀殺。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅