【勞工短缺】李家超：將公布方案應對勞工短缺問題　包括有限度輸入勞工

▲ 行政長官李家超。（資料圖片）

行政長官李家超今日（13日）出席行會前見記者。李家超表示，社會復常後多個行業都出現勞工短缺情況，他指政府將很快公布方案應對勞工短缺問題，包括有限度輸入勞工。

他強調，輸入勞工的大原則是要保障本地工人的權益，包括以下3點。第一，保障本地勞工就業優先，如要輸入勞工，亦只針對人力明顯不足的行業，以解決有關行業的迫切人手短缺問題。第二，保障本地勞工的工資收入，輸入勞工工資不可低於相關職位的工資中位數。第三，以培育及增加本地勞工為主，引入外來勞工是輔助性及非永久性的措施。

李家超表示，政府會繼續加強職業教育培訓工作，着力培訓本地工人，吸引工人重投勞工市場，以多元措施減少人力短缺，包括與業界擴大招聘、培訓增強技能、簡化工序，改善工作環境，推廣科技應用、提升生產力等。

李家超稱，勞工短缺不但使行業營運出現問題，亦會影響社會向市民提供服務的質與量，更會影響香港整體的經濟發展與競爭力。

他指出，在經濟發展與競爭力方面，香港另一個瓶頸便是土地與房屋供應問題。他表示，要打破這個瓶頸，北部都會區的發展非常重要，它不但是土地與房屋的重大來源，更加是香港產業發展的關鍵引擎。他已要求北部都會區統籌辦事處在今年內，制定及公布北部都會區行動綱領及具體計劃，全力提速、提量、提效。

另外，李家超稱政府將於短期內公布私人發展商參與興建資助房屋先導計劃的落實細節方案，讓高效市場配合以結果為目標的政府，釋出社會的整體力量，以提速、提量、提效為目標，增加整體資助房屋供應的效能。

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記者：黃穎津