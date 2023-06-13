韓國知名網紅慘死柬埔寨發現臉部有被毆打痕跡　死因可疑家屬堅決拒絕解剖

▲ 南韓33歲知名網紅娥英死因有可疑。

南韓33歲知名網紅娥英在本月2日和友人前往柬埔寨旅遊，豈料2天後便在中國籍夫妻經營的醫院接受血清治療時，癲癇發作慘死，更被載往首都金邊郊區水溝用紅布包裹棄屍。

治療過程出問題 屍體被發現臉部有被毆打痕跡

由於娥英在當地診所接受治療後不幸死亡，警方緊急逮捕經營診所的中國籍夫婦，有指他們向警方坦承，娥英本月4日前往診所接受吊點滴等治療，卻在過程中癲癇發作、斷氣身亡，事後他們將屍體用紅色墊子包裹後棄屍。

不過有柬埔寨媒體指出，娥英的屍體被發現臉部出現嚴重毆打痕跡，傷口導致無法透過臉部特徵清楚辨識死者身份，其他還有頸部骨折、全身挫傷、燒燙傷等。

南韓美女KOL遊柬埔寨慘死 遭棄屍水溝中國籍夫婦被捕

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家屬拒絕解剖

據指娥英的家屬近日趕抵柬埔寨，儘管當地警方曾向家屬建議，必須透過「解剖驗屍」才能釐清娥英的確切死因，惟他們堅決拒絕為娥英的屍體進行解剖，只希望能夠盡快辦理後事等相關事宜。

▲ 南韓33歲知名網紅娥英被人棄屍。

死因疑點重重

有指柬埔寨警方目前仍未向南韓警方、南韓外交部彙報案件偵辦結果，南韓警察廳上周原先計畫在釐清案件脈絡後，派遣共同調查小組前往當地，但因為柬埔寨警方偵辦速度快、加上此案嫌疑犯為外籍人士（中國籍，而非南韓本國籍），因此才暫時擱置此項計畫。

事件發生後引關注，韓媒也親自採訪柬埔寨當地的南韓僑民，由於早前曾謠傳該對中國籍夫妻可能沒有醫師執照、診所開業執照等，然而當地僑民卻表示，中國籍夫妻的確是持有醫師執照，至於娥英生前到底是因甚麼症狀才會到該診所就醫，則沒有確切的說法。

而且，娥英的屍體被發現臉部嚴重受傷，因此柬埔寨當地媒體懷疑，中國籍夫妻有可能是為了隱蔽娥英遭暴力毆打的死因，才會在娥英的身體注射血清，故死因疑點重重，必須經過詳細的解剖驗屍，才能釐清真相。

至於陪伴娥英2日抵達柬埔寨觀光的同行友人，從娥英死亡後至今，仍未向南韓駐柬埔寨大使館通報失蹤。對此，該名友人解釋，娥英曾親口透露，將於2日前往診所就醫，因此當時以為娥英是去醫院看診，才沒有向大使館通報失蹤。

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建議到規模較大的綜合醫院

另外，報導又指出該對中國籍夫妻在首都金邊所經營的博康診所，在地理位置上處於金邊的市中心，從當地媒體是出的照片來看，診所規模雖小，但接受看診的科別有中西醫、兒科、內科、外科、婦產科、皮膚科、針灸等。

當地南韓僑民警告，由於柬埔寨醫療基礎建設落後，因此就醫時一定要特別小心；至於柬埔寨當地導遊則表示，該診所在當地並不算特別有名，因此觀光時若身體傳出不適，建議還是前往當地規模較大的綜合醫院。



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