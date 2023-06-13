  • 31°C
香港時間 : 2023613日 (週二) 12:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全職兒子】40歲男棄2.2萬月薪另類啃老　在家煮飯做家務獲父母補貼6千

育兒經 10:40 2023/06/13

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

有40歲男子辭2.2萬月薪工作，當「全職兒子」煮飯做家務父母。

有一份工有糧出，工作時間彈性，又可以照顧雙親。內地近年興起「全職兒子」和「全職女兒」的工作，名副其實打屋企工，但有人質疑美化啃老族。一名40歲男子就辭去2萬人民幣（約2.2萬港元）月薪工作，在家包辦三餐、做家務兼照顧兩老，還有父母補貼。

綜合內地傳媒報道，該名現年40歲的李姓男子，原本在上海有份穩定的工作，月入2萬人民幣（約2.2萬港元）。早前李男在寧波老家的媽媽患上重病，他曾斷續請了近兩個月假來照顧病母，之後他索性辭職當「全職兒子」。

最新影片︰

童學園
【童學園】識別壞人提防被拐帶襲擊　以色列自衛術學逃脫制伏自我保護

包辦三餐兼做家務

媽媽一度反對他辭職的，只是得悉他的工作壓力太大，上海生活指數高，不忍看到他辛苦，才接受他辭職。李男回老家後，每天早上為父母煮早餐，之後開始做家務，將家裡打理得乾淨整齊。他做完家務就煮午餐，以及準備晚餐。

除了煮飯和做家務外，其他時間基本上都是李男的自由時間，他會炒股、做運動、看書，每天晚上還會陪父母一起散步、遛狗。他回家後也曾求職，可是並不順利，沒有適合的工作，於是決定專心待在家裡好了。

父母退休金出糧給兒子

父母的退休金資加起來每月有1.1萬人民幣（約1.2萬港元），他們每月給兒子5,500人民幣（約6,000港元）補貼。李男以前在上海工作，雖然月薪2萬人民幣（約2.2萬港元），但上海生活開支大，他只能做月光族。他現在吃住都在家，平日花費不得，還能儲錢。

別的父母頗羨慕他們家的情況，兒子能陪在身邊。李男的父母只是擔心他找不到老婆，不過單身有單身的好，他們兩老現在已很幸福。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【全職女兒】00後女生當全職女兒負責煮飯做家務 父母退休金出糧月薪$5700
18:11 2023/04/14
【全職女兒】00後女生當全職女兒負責煮飯做家務 父母退休金出糧月薪$5700
【家用問題】女兒工作3年從不給家用　港媽敢怒不敢言︰佢話要儲錢讀書
09:00 2023/06/08
【家用問題】女兒工作3年從不給家用　港媽敢怒不敢言︰佢話要儲錢讀書
【啃老族】弟弟大學畢業月花萬元「喝茶」 女子呻雙親積蓄被榨乾︰65歲父不敢退休
12:30 2023/06/01
【啃老族】弟弟大學畢業月花萬元「喝茶」 女子呻雙親積蓄被榨乾︰65歲父不敢退休

你可能感興趣

【全職女兒】00後女生當全職女兒負責煮飯做家務 父母退休金出糧月薪$5700
18:11 2023/04/14
【全職女兒】00後女生當全職女兒負責煮飯做家務 父母退休金出糧月薪$5700
【家用問題】女兒工作3年從不給家用　港媽敢怒不敢言︰佢話要儲錢讀書
09:00 2023/06/08
【家用問題】女兒工作3年從不給家用　港媽敢怒不敢言︰佢話要儲錢讀書
【啃老族】弟弟大學畢業月花萬元「喝茶」 女子呻雙親積蓄被榨乾︰65歲父不敢退休
12:30 2023/06/01
【啃老族】弟弟大學畢業月花萬元「喝茶」 女子呻雙親積蓄被榨乾︰65歲父不敢退休
家庭關係 家庭教育 爸媽心聲 辭職 退休金

最高瀏覽

【令人心痛】難忍老師3次命令換回合格髮型否則需轉校　中三男生壓力爆煲自殺輕生
17:14 2023/06/12
【令人心痛】難忍老師3次命令換回合格髮型否則需轉校　中三男生壓力爆煲自殺輕生
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
11:04 2023/06/11
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
【開心速遞】無知May與Ivan分手離開《愛‧回家》？　趙希洛感謝鄧永健預告未來動向
17:54 2023/06/12
【開心速遞】無知May與Ivan分手離開《愛‧回家》？　趙希洛感謝鄧永健預告未來動向