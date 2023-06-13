【全職兒子】40歲男棄2.2萬月薪另類啃老　在家煮飯做家務獲父母補貼6千

▲ 有40歲男子辭2.2萬月薪工作，當「全職兒子」煮飯做家務父母。

有一份工有糧出，工作時間彈性，又可以照顧雙親。內地近年興起「全職兒子」和「全職女兒」的工作，名副其實打屋企工，但有人質疑美化啃老族。一名40歲男子就辭去2萬人民幣（約2.2萬港元）月薪工作，在家包辦三餐、做家務兼照顧兩老，還有父母補貼。

綜合內地傳媒報道，該名現年40歲的李姓男子，原本在上海有份穩定的工作，月入2萬人民幣（約2.2萬港元）。早前李男在寧波老家的媽媽患上重病，他曾斷續請了近兩個月假來照顧病母，之後他索性辭職當「全職兒子」。

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包辦三餐兼做家務

媽媽一度反對他辭職的，只是得悉他的工作壓力太大，上海生活指數高，不忍看到他辛苦，才接受他辭職。李男回老家後，每天早上為父母煮早餐，之後開始做家務，將家裡打理得乾淨整齊。他做完家務就煮午餐，以及準備晚餐。

除了煮飯和做家務外，其他時間基本上都是李男的自由時間，他會炒股、做運動、看書，每天晚上還會陪父母一起散步、遛狗。他回家後也曾求職，可是並不順利，沒有適合的工作，於是決定專心待在家裡好了。

父母退休金出糧給兒子

父母的退休金資加起來每月有1.1萬人民幣（約1.2萬港元），他們每月給兒子5,500人民幣（約6,000港元）補貼。李男以前在上海工作，雖然月薪2萬人民幣（約2.2萬港元），但上海生活開支大，他只能做月光族。他現在吃住都在家，平日花費不得，還能儲錢。

別的父母頗羨慕他們家的情況，兒子能陪在身邊。李男的父母只是擔心他找不到老婆，不過單身有單身的好，他們兩老現在已很幸福。

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責任編輯︰王明芳