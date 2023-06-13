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【移民爭議】子女長大選擇移民父母只能祝福　有空可以致電問候關懷父母

親子 10:42 2023/06/13

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子女長大後移民是自己的選擇。

相信不少人和我一樣都有親戚朋友在外國居住。我是新界人，早年很多住在附近圍村的居民會到外國打工並定居海外，有些同學也因此跟從離去。記得自小學起，每年不斷有同學退學，很多是到了英國和美國，去荷蘭和法國也不少。因此，對於後來所謂的移民潮，我並沒有特別感覺，也許早已習慣了。舊日因通訊未發達，只能以書信來往，集郵和收集錢幣的興趣也是由此以來。但隨着時光流逝，除了親友外，和海外的同學大都失去聯絡。

姨甥女移民英國已兩年多，我最掛念的是她5歲的兒子。我們差不多每隔兩三天便會視像通話，未受地域及時差的影響。有時候還會和他的同學們一起視像交流，或教他們畫畫和讀書。當中有兩個日本人，因我懂得日語，和他們特別投契，也因此和他們的父母成了朋友。

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此外，表姐一家也住在英國。適逢她的女兒大學畢業，於是幾家人便相約在倫敦見面。難得80歲的媽媽，家姐和姐夫前幾天出發赴英，趕及姨甥女的生日和母親節，四代同堂一起慶祝。可惜我有工作在身，不能隨行，只能與他們視像通訊來感受一下天倫樂。

家姐傳來了他們十多人在酒樓吃飯的照片，第一眼看還以為是在香港拍攝，再看當然是來自英國，感覺真的奇妙——科技的發達把人類的距離拉近。看照片得知，眾人也去了一些旅遊景點，媽媽則最喜歡到市場和超市購買她喜歡的食材。唯望她適可而止，不然回來時行李會超重呢！

子女長大後會有自己的抉擇，如果他們選擇移民海外，父母也只能給予祝福，寄望他們生活幸福。反過來說，離開父母到海外生活的子女，也應時常記掛父母，有空可以致電問候，關懷他們的狀況。畢竟隨着歲月流逝，相聚的機會愈少。希望大家謹記「子欲養而親不在」這句說話，珍惜家庭團聚的每一刻。

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