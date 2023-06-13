【好人好事】7旬伯推輪椅母上斜路截的士 母子車上對話感動司機：好孝順

▲ 有的哥上網分享，7旬伯伯送輪椅媽媽去護老院時，兩母子在車廂的對話非常溫馨，感動了司機。

輪椅人士call的士特別困難，不時都會發生的士司機拒載！本港有暖心的哥網上發文，指在柴灣遇到1名7旬老翁推著坐輪椅的媽媽截車，伯伯表示要送媽媽返回九龍塘的護理院，在14分鐘的車程，伯伯不停在的士上叮囑媽媽要告知他在護老院的情況，又提出日後要帶她去商場「飲茶行街」，母子對話令司機大受感動，「真係好孝順同好sweet！」

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該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指在柴灣高威閣落客後，在附近斜路看見1名阿伯揮手截車，並向他表示自己等車多時不果，

阿伯話喺康翠臺等咗好耐都冇車，先至推佢坐輪椅嘅阿媽出康翠臺嘅路口等…

的哥協助伯伯及其母上車後，再替對方把輪椅放好，之後的哥問伯伯是否去東區醫院？伯伯竟口窒窒話唔係，「其實係去九龍塘護理院」。

的哥指，伯伯擔心他不願「過海」，還主動加錢令車費，但遭的哥拒絕。母子登車後，整個車程都不斷關心媽媽，對話溫馨又窩心，

阿伯同佢阿媽講，如果護理院嘅姑娘對佢唔好，就一定要同佢講，行經Mega Box個天橋，又同佢阿媽講話下次帶佢去嗰度飲茶行街，真係好孝順同好sweet！阿伯都起碼七十幾…

抵達九龍塘時，車費連同隧道費合共200元，伯伯堅持要付220元，即多給予「20元」貼士，以答謝的哥的幫忙，的哥感謝對方，

阿伯係都要畀$220，真係多謝晒，講緊都係13- 14分鐘嘅事，真係輕輕鬆鬆鄧梓峰…

貼文一出，同行及網民大讚的哥好人好事、心地好，「幫到人其實係一種福氣，感恩証明自己仲有能力」、「老人照顧老人真係好多無奈，但多謝的士哥哥大愛，我唔係揸的士，但相信行行都有好人壞人，願好入一生平安，身體健康。」、「見到咁嘅情景心靈安慰比金錢要多！」有網民更提醒拒載的司機，「其他拒載嘅司機, 記住你就算有賭王咁有錢, 晚年都係要輪椅出入」、「見到呢啲一定唔會拒載，因為唔想自己老咗畀人拒載」。

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責任編輯︰王明芳