【樂觀抗癌】顏國樑被內地網紅野生捕獲　顏爺積極抗癌靠積蓄應付化療開支

▲ 顏國樑近況曝光！

73歲的甘草演員顏國樑（顏爺），在去年於TVB台慶自揭患上罕見鱗狀癌，因病情影響無法發出低音，聲帶與以前完全不同。

顏爺曾接受TVB《Startalk》訪問，他指自己未有視患癌是一件大事，笑言自己已肉隨砧板上、面對現實。

積極接受治療的顏爺，在今年2月亮相活動時提到鱗狀癌腫瘤已縮小，而其最新近況也因與內地網紅合照而曝光！

【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小 留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝

顏國樑近況曝光

內地網紅在內地街頭遇上顏爺，片中的可見到顏爺精神不錯、與網紅有說有笑，而且頭髮亦長了不少，似乎抗癌進度不錯。

在片中，顏爺的聲音依然與以往有不同，更與觀眾開玩笑：「叫雞啊，唔係我啊，係佢啊。」

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化療費用龐大

顏爺曾戲稱未有工作的自己是名廢人，他說：「所以我都有攞傷殘律貼，每個月2千幾，雖然化療好鬼貴，一針3萬9千6元。仲要我夠要好彩，因為如果你體內嘅細胞唔夠，係做唔到呢個化療。係無資助，好慘！」

顏爺也承認在經濟方面有壓力：「你估我係富二代啊，唔好玩啦，我以前喺TVB打工......」他把自己的積蓄都花在治療上，而身邊的朋友也是向他慰問。

他續指，如不是TVB邀請他亮相台慶，根本未有向身邊朋友提及自己的病情，他又覺得如果把病況告知別人，會嚇到身邊朋友，大家都會雞飛狗走，所以不想做出嚇親朋友的事。

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在醫院被罵受氣

另外，他在今年2月上好友的直播音樂會時表示，在公立醫院治療期間遭不友善對待。

顏國樑稱病房冷氣不夠，以致全身大汗，當他向醫護人員反映時，對方只說一句「係咁㗎啦！」。另外當他想用病人房的洗手盤洗手時，被病人服務助理阻止兼說「你唔用得㗎」。

他續說︰「忽然間聽到咁刺耳嘅說話，我就同佢講『你比份病人入院手冊我睇，我唔想犯規。』」惟該助理只說「總之你唔用得！」不過之後護士表示沒有問題，只要不弄濕地下便可。

▲ 顏國樑在今年2月上好友的直播音樂會時表示在公立醫院受氣。

另外某夜因未能入睡，顏國樑查看吊著的鹽水包，既發現完全沒有滴過，他說：「我看看有冇滴啦，跟住有個大媽過來鬧，好大聲話我唔可以掂。」其後對方知悉鹽水沒有滴過，醫護人員才幫忙處理。

顏國樑忍不住說︰「我哋係香港市民，我哋係納稅人，唔係俾你哋呼喝！」

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