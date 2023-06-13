【新冠肺炎】太太染疫5日內離世 　港男訴苦欲隨妻去惹網民關注

▲ 太太染疫5日內離世， 港男訴苦欲隨妻去惹網民關注。

經過3年疫情，愈來愈多港人對新冠肺炎習以為常。不過，昨日（13日）有港男卻於網上分享染疫後的愛妻，其病情竟於5天內由最初的喉嚨痛，至後來急劇轉差，且最終離世。太太的突然離開，令身為丈夫的港男十分崩潰，更不斷自責「為甚麼我不早點察覺異樣，早點送她到醫院救她？」他更於帖文中直言有輕生念頭，「生存已經冇意義，我好想快d死」，事件瞬即引起大量網民關注，並留言勸阻。

最新影片:

港男昨天於「連登討論區」以「老婆過身…… 生存已經冇意義，我好想快d死」為標題並講述事件經過，指太太離世5天前，染上了新冠肺炎並開始有喉嚨痛病徵，因為當時症狀較輕，初期僅是吃感冒藥了事。惟隔了兩天，於5月29日太太仍未見好轉，不適感亦加劇，不但胸口像被壓著，四肢無力，中午更一度暈倒，當晚半夜更開始嘔吐。5月30日，放工回家的港男更發現太太除了四肢無力，肌肉酸痛，更作嘔到完全吃不下，終決定叫救護車在晚上11點多，將太太送到急症室求醫。

港男指到急症室後，太太很快便見到醫生，不過當時醫生卻仍未對太太狀況十分掌握；姑娘幫太太抽血化驗時，則發覺很乾，幾乎抽不到血。他指由於姑娘說不能陪病人進病房，他無奈亦只能回家等消息，未想到翌日隨即與太太天人永隔。他指5月31日，他接到了一個自己一生中最不想聽到的電話。

醫院告訴我大約內容是，她心臟停了，正在搶救，而且將會送她到一般ICU做人工心肺。

當他趕到醫院，於ICU房外等候消息時，他指心情比等待行刑更痛苦，惟豈料漫長的等待，最終卻只迎來惡耗。

醫生說因為她太瘦，血管太幼，不能把人工心肺放進血管內。搶救無效…… 由於心臟停止已超過一小時，醫生跟我說，不幸地她已經死亡……

港男指他其後步入病房內見愛妻時，已是一具冷冰冰的遺體，他形容愛妻像睡著了一樣，而他還是在她旁邊吵著般嚎哭……事後情緒陷於崩潰的港男向網上苦呻，並自責為何不早點將愛妻送院。

為甚麼我不早點察覺異樣，早點送她到醫院救她？而且她離開時我沒辦法在她身邊陪著，孤零零一個人走，我不能接受這事實…… 我沒有盡到做丈夫的責任，我一世也不可能原諒自己……

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣