【東張西望】入會+洗禮+禱告逐項收費　東張女神梁敏巧揭發黃金教會「傳教」真面目

▲ 由東張女神梁敏巧主持的TVB節目《東張西望》採訪一宗疑似是祈福黨的個案。

TVB節目《東張西望》昨晚（12日）報導一間沒有會址的黃金教會收取教友入會費、祈禱費等，東張女神梁敏巧聯同團隊出動採訪，親自訪問自稱是牧師的黃小姐。

東張團隊放蛇加入黃金教會，黃小姐於電話中已多次提名需要收錢，並表示黃金教會就基督教及天主教一樣，之後又相約新教友到快餐店「傳教」。

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多項「傳教」收費項目

黃小姐向東張團隊表示需要收取500元入會費，其後又表示可提供一個已受洗的十字架，指十字架上已有聖水，並收取100元。

去到受洗過程，黃小姐指她可提供「簡易洗禮法」，為教友塗上Hand Cream，而該Hand Cream聲稱內附來自以色列的聖水。

被問到按手祈禱時，黃小姐以9秒極速禱告並收取500元，為教友「按手祈禱」，甚有速度。

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否認是牧師

其後，黃小姐再度相約東張團隊假扮的新教友，梁敏巧亦有一同前去，並表露身份向她訪問。黃小姐隨即「改口供」，指自己有「讀過下」神學，又否認是牧師，更否認是祈福黨。

新興宗教關注事工總幹事楊子聰曾聯絡黃小姐，表明有意相約黃小姐一同查經，不過黃小姐表示每次出來查經需要收取500元，又不斷說要收錢，能幫助她的只有錢。

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