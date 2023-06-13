【母子戀】與前夫有11名子女22個孫 62歲嫲嫲愛上28歲壯男：我看起來只有40多歲

▲ 馬來西亞一名「嫲嫲級」的62歲女士與一名只有28歲的壯男譜出一段忘年戀。

真愛不局限於年齡。馬來西亞一名「嫲嫲級」的62歲女士與一名只有28歲的壯男譜出一段忘年戀，當中男方更甜蜜表示，「見面時很愛慕，沒能見面時又很想念。」這段「母子戀」最終更修成正果、步入婚姻的殿堂，婚禮的影片曝光後為網民所熱議。

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綜合馬媒所報導，該名女士名洛基亞，她的新任丈夫名莫哈敏。莫哈敏與前夫共育有11名孩子﹑22名孫子及1名曾孫，她的大女兒今年已經45歲，最小的孩子則是18歲。

來自吉蘭丹的洛基亞與來自沙巴的莫哈敏，在2021年透過網上社交媒體認識的，兩人交談了一段時間後便相約見面。莫哈敏表示起初別無他想，

那時我在柔佛任職按摩師，在網上認識洛基亞後，就只是對她充滿好奇，想多了解她。

莫哈敏憶述，在2022年1月10日他生日的那天，便特意跑到吉蘭丹見洛基亞，他形容當時兩人是一見鍾情。

緣份的天梯把兩人越拉越近，兩人愛意日益漸濃，莫哈敏甜蜜的憶道，

從純粹的友誼開始，慢慢的變成情人，見面時很愛慕，沒能見面時又很想念，這種感覺很難說。

日子久了，洛基亞深深的被莫哈敏有禮和負責任的個性所吸引著。她明白到莫哈敏是自己的真命天子，於是便接受對方的求婚。在與前夫辦好離婚後，兩人便於2022年9月結婚。

由於兩人的年齡差距34年，引來不少的爭議。但是莫哈敏堅定的表示，

雖然有年齡差距，但我們很幸福，生活協調，我很慶幸有一位懂得照顧人的妻子，也很會烹煮各種美味食物，在我眼裡她是一位完美的人。

而洛基亞對自己也充滿自信，

我雖然已年屆62歲，但看起來只有40多歲，身子也很健康。

其實，洛基亞的前一段婚姻也備具爭議。當年只有16歲的她嘗未成年，便被家人安排下嫁前夫，促成了一埸「童婚」。所以，當洛基亞與莫哈敏的結婚片段釋出後，不少網民也非常抗拒，「當初是童婚，如今是母子戀，這兩段婚姻我真的難以接受。」；更有網民嘲笑道，「看來你不需要等待受封Datuk（拿督），你現在就已經可以被稱為Datuk（公公)了。」

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責任編輯︰王明芳