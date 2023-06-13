【移民英國】隔離屋港人晚晚開派對唱K　鄰居被騷擾大鬧︰呢啲Chinese好嘈

▲ 有移英港人晚晚開派對唱K，英國鄰居被騷擾，斥責中國人好嘈。

移民潮下，很多港人選擇到英國，遇見鄰居是香港人不足為奇。近日有名移英港人投訴新搬來的隔離屋港人「令人羞家」，晚晚開派對唱K，有次半夜大叫兼跑樓梯，向業主投訴後，情況未有改善，更被在地英國人罵「呢啲Chinese好嘈」。

近日，有名移英港人網民在facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖，樓主居於修咸頓Southampton，大呻隔離屋移英港人極擾民。事源隔離屋香港人自從搬來之後，幾乎每星期都開P唱K，不論周末或平日都玩到晚上11、12時，已經溝通過但無改善，有次差不多半夜1時，更有人大叫跑樓梯，樓主被嘈醒，有向業主投訴。

投訴完，佢哋去隔離嘅隔離開P，都係香港人，最後俾本地人投訴，又去返我隔離開，但仲密過之前。

情況曾一度有少許改善，但同樣很騷擾，開派對的港人沒有再唱K，以及晚上10:30後會將聲浪收細，但每次10多人，一大班細路在花園玩又大叫，事主食飯在廳開電視依然聽到鄰居嘈吵聲。加上花園之間的牆矮，一行出花園就見到大堆人，令他生厭。

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英國鄰居對中國人留壞印象

另一大問題是在地的英國鄰居被騷擾，一竹篙打一船人，不少英國鄰居在那社區住了很多年，很留意新人搬入來的一舉一動。

好耐之前鄰居們已經注意到佢哋經常開P，仲話「我哋呢啲Chinese好嘈」。

其他鄰居聽到聲，不滿本身寧靜小社區變成這樣。樓主提及開派對的港人鄰居也在群組中，希望看到此帖文可收斂一下，

你哋已經成功將「香港人好客之道呢個美譽」响呢條街發揚光大，每次開P都有人討論……依家呢條街嘅香港人都唔鍾意佢哋，覺得佢哋好羞家。

網民留言

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樓主看過留言，補充他是買了該社區的屋，買完入伙，嘈吵鄰居才租，「如果我知隔離係香港都未必會買」，亦後悔當初一嘈沒報警，「大家平時都有偈傾，無謂搞到咁僵」。樓主提及自己早睡早起，之前睡覺時聽到他們唱K，覺得間中無問題，自己有時都叫一班朋友來，但會提醒朋友及其小朋友不要那麼嘈和不要叫，希望鄰居都將心比己。

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責任編輯︰王明芳