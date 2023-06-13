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【3日2夜】周佩婷宣布喜訊做人妻　大讚牙醫未婚夫浪漫求婚愛的宣言感動落淚

娛樂 11:48 2023/06/13

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

永遠幸福！

憑《3日2夜》而為人認識的周佩婷（Angel），日前在網上宣布喜訊，晒出與拍拖7年的未婚夫合照，正式「封盤」做人妻，相中可見二人外型匹配，頭貼頭合照，Ange流露一臉幸福的樣子，兩個Sweet到漏！

她以英文留言意指將會展開人生另一頁，一起攜手到老：「It's been a while since we officially started on the route to becoming Mr. and Mrs. ❤️ We've decided to make forever happen :)」

最新影片推介：周吉佩專訪

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未婚夫花心思求婚

談到求婚經過，Angel接受TOPick訪問大讚未婚夫非常有心思，令其十分驚喜：「他去年求婚，當時他還叫我一個朋友騙我有個Event 要穿得美，我也不以為意，後來發現不對路，原來他找了我的好朋友及他的好朋友來臨見證，更夾齊所有事，整個場地更好有心思佈置，真的令我很驚喜。」

她續說：「他一向不是浪漫的人，但願意為了我這樣做，令我很感動開心。我們出年會在峇里島舉行一個小型婚禮，簡單請朋友慶祝，但現時仍然籌劃中。」

兩個好甜蜜。

婚戒獨一無二

Angel又指婚戒亦由未婚夫親自設計，全因對方想設計一隻獨一無二的戒指給她：「他花了很多心機設計，又看了很多資料挑選，而隻戒指是2.4 卡，因為我的生日是24，所以他選擇這個卡數，加上他平時工作忙碌，我完全沒有想到他今次花了那麼多時間和心機。」續指當時對方說的愛的宣言，令其感動爆喊。

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拍《3日2夜》為人認識

Angel曾是無綫娛樂新聞台主播，擁有一副美好身材的她，曾在J2節目《3日2夜》中性感出鏡，現除了幕前演出外，亦是言語治療師，就連馮盈盈亦跟過她上堂。

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記者:陳曉柔

娛樂人物職業 馮盈盈 結婚 娛樂行業

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