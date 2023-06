【3日2夜】周佩婷宣布喜訊做人妻　大讚牙醫未婚夫浪漫求婚愛的宣言感動落淚

▲ 永遠幸福!

憑《3日2夜》而為人認識的周佩婷(Angel),日前在網上宣布喜訊,晒出與拍拖7年的未婚夫合照,正式「封盤」做人妻,相中可見二人外型匹配,頭貼頭合照,Ange流露一臉幸福的樣子,兩個Sweet到漏!

她以英文留言意指將會展開人生另一頁,一起攜手到老:「It's been a while since we officially started on the route to becoming Mr. and Mrs. ❤️ We've decided to make forever happen :)」

未婚夫花心思求婚

談到求婚經過,Angel接受TOPick訪問大讚未婚夫非常有心思,令其十分驚喜:「他去年求婚,當時他還叫我一個朋友騙我有個Event 要穿得美,我也不以為意,後來發現不對路,原來他找了我的好朋友及他的好朋友來臨見證,更夾齊所有事,整個場地更好有心思佈置,真的令我很驚喜。」

她續說:「他一向不是浪漫的人,但願意為了我這樣做,令我很感動開心。我們出年會在峇里島舉行一個小型婚禮,簡單請朋友慶祝,但現時仍然籌劃中。」

婚戒獨一無二

Angel又指婚戒亦由未婚夫親自設計,全因對方想設計一隻獨一無二的戒指給她:「他花了很多心機設計,又看了很多資料挑選,而隻戒指是2.4 卡,因為我的生日是24,所以他選擇這個卡數,加上他平時工作忙碌,我完全沒有想到他今次花了那麼多時間和心機。」續指當時對方說的愛的宣言,令其感動爆喊。

拍《3日2夜》為人認識

Angel曾是無綫娛樂新聞台主播,擁有一副美好身材的她,曾在J2節目《3日2夜》中性感出鏡,現除了幕前演出外,亦是言語治療師,就連馮盈盈亦跟過她上堂。

記者:陳曉柔