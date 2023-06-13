【螞蟻入侵】洗衣機驚變「螞蟻樂園」　事主用殺蟲水無效出1招擊退成千蟻群

▲ 洗衣機驚變「螞蟻樂園」！事主用殺蟲水無效，出1招擊退成千蟻群。

密集恐懼注意！日前一名女子正打算洗衣服時，驚見家中洗衣機佈滿「黑點」，定晴一看，竟是「螞蟻大軍」正在洗衣機上亂爬。女子出動殺蟲劑但無效，最終用一個奇招，短暫擊退了蟻群，洗了兩次衣服。

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綜合外國媒體報道，澳洲一名女子日前在準備洗衣服時，發現家中洗衣機被螞蟻大軍侵佔，變成「螞蟻樂園」。從她上傳的相片可見，洗衣機上佈滿密密麻麻的螞蟻，包括洗衣槽内、洗滌劑盒内，甚至機身LED顯示熒幕內部也有螞蟻亂爬，數量之多，令人看著就渾身發癢。

由於事主急於洗衣服，於是她先用殺蟲劑清理螞蟻，結果完全不奏效。因此，她推斷蟻巢藏在洗衣機深處。束手無策之下，事主只好求助網民，詢問是否遇過「洗衣機被螞蟻殖民」的問題，該如何解決。

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用1奇招驅蟻

事主公開遭遇後迅速引起網民熱議，紛紛驚呼蟻群畫面如同「恐怖電影」，質疑事主是否「用糖水洗衣服？」，直言「扔掉洗衣機」。但也有不少人提出建議，例如「關掉電器」、「用除蟻凝膠」、「拆開洗衣機内部除掉巢穴」等。

而事主最終選擇用1招，成功暫時擊退成千蟻群：

我看到有人提到螞蟻會尋求熱源，所以我先在LED顯示屏放了一些冷凍的豌豆。螞蟻後來確實遠離顯示屏，躲到了其他地方。

事主用此方法暫驅走螞蟻後，更大膽洗完2次衣服。不過，這方法治標不治本，螞蟻大軍仍未消滅。事主最終致電害蟲防治中心，並坦言「真希望我不必買一台新洗衣機」。

提防被螞蟻咬傷

台灣曾有一名30歲男子，在工地遭螞蟻咬傷後身體不適，3小時後被發現後嘴唇發黑、失去意識，送醫搶救後不治。

據衞生署資料，本港有被毒節足類動物咬傷及螫傷的事故，主要是由蜜蜂、蜈蚣、螞蟻等動物引致。當中，入侵紅火蟻會叮咬和螫刺人類，傷口會灼痛，其後於一兩天內形成非常痕癢的白色膿疱。痛楚及膿疱或會持續10天，並可能留下永久的疤痕。由於破開的傷口可能會出現細菌感染，所以傷者不應將膿疱刮破，應該讓它自然消退。另外，可以肥皂和水洗滌傷口，或使用冷敷或冰袋，以紓緩痛楚及有助消腫。若身體出現多處皮膚感到痕癢、面部包括嘴唇、舌頭、喉嚨及上呼吸道腫脹、全身皮膚發紅、心跳加速、頭暈或昏厥、氣喘或呼吸困難等嚴重徵狀，就須即時求醫。

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責任編輯：羅嘉欣