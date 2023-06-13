【酷熱天氣】英國皇家閱兵30°C高溫下彩排　3人熱暈被抬走樂手倒地仍敬業演奏

▲ 英國皇家閱兵30°C高溫下彩排，3人熱暈被抬走樂手倒地仍敬業演奏。

英國10日氣溫突破攝氏30度，是今年以來的最高溫度。當日在倫敦舉行皇家閱兵儀式的最後彩排，過程中至少有3名士兵難抵高溫，不支倒地，要由擔架抬走。事後，威廉王子亦在社交平台發文向一眾士兵致謝。

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綜合外媒報道，英國皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）將於6月17日舉行，王儲威廉王子上周六（10日）率領1400多名士兵進行最後彩排。而當日英國錄得今年以來最高的30度，士兵們身穿羊毛制服、頭戴熊皮帽，在烈日下彩排，期間至少有3人難抵酷熱天氣，不適暈倒。

從現場拍攝的片段可見，一名軍樂團長號手不支倒地，但雙手仍緊握樂器，之後更自行起身，試圖繼續演奏，最終被攙扶離開，而畫面後方亦拍到一名士兵正由擔架抬走。

威廉王子事後亦在Twitter發文，感謝參與彩排的每一位士兵，「你們在艱苦條件下仍做得很好，謝謝你們」。

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中暑症狀

仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受TOPick訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。

1. 熱痙攣：主要是肌肉出現不由自主的抽筋，患者只要休息及補充水份便可以好轉。

2. 熱衰竭：若發生熱衰竭則「開始危險」，體溫漸升，並可出現頭暈、頭痛、作嘔、心悸或氣促等徵狀，只是神智仍然清醒。

3. 熱中暑：最危險是熱中暑，患者體溫可上升至超過攝氏40°C以上，而汗水又帶走大量電解質。患者很多時已經失去神志或知覺、胡言亂語，若不及時急救降溫可以引起致命的器官衰竭。他指出：「炎熱天氣會否造成傷害視乎多種因素而定，即使室內也可以發生中暑。」

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責任編輯：羅嘉欣