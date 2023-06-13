【夏蕙BB】澄清「16歲黃夏蕙」網照為已故閨蜜　夏蕙姨年輕時似混血兒不乏追求者

現年91歲的黃夏蕙向來為港人帶來不少話題，近日網絡瘋傳「16歲的黃夏蕙」相片，相中的氣質美女被指是年輕時的夏蕙姨。

不過，夏蕙姨的經理人已於社交平台代為澄清，當中寫道：「今日突然之間，有好多朋友問黃夏蕙的經理人，這位是否夏蕙BB年青時代的照片？再次澄清，這位是夏蕙BB好朋友曾麗瑤小姐，可惜她已經逝世！RIP」

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▲ 網絡瘋傳「16歲黃夏蕙」的相片。（取自Facebook）

夏蕙本尊回應

其實相片早年已在網絡瘋傳，近日有人將它修圖成為彩色照，此外夏蕙姨接受媒體訪問澄清相中人並非她本人，年青時她跟好友曾麗瑤經常出雙入對，二人同樣愛穿旗袍，因而被人誤會。

對於被誤會為相中人，黃夏蕙感到不開心，因為好友已經離世，加上對方又靚女，怕令對方家人不開心。

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網民讚人美心善

的確相中的美女很有明星相，樣子跟林芊妤有點相似，網民留言讚：「曾小姐好靚、以前的明星好靚、全部天然美、唔似現在的所謂靚女、全部人工化。」，但亦有網民撐夏蕙姨：「夏蕙 BB， 人美心善。仲要係有學識， 當年已讀庇利羅士女子中學， 勁呀！」

事實上，年青時的夏蕙姨同樣是一位大美人，更有點混血兒的感覺，難怪夏蕙姨當年不乏裙下之臣。

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初加入影壇時就跟演員林蛟拍拖，分手後更被富家公子追求。

有網民更曾指，年輕的夏蕙姨跟當TVB女藝人劉佩玥有幾份相似呢！

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