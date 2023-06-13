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【紋身教師】見兒子幼稚園老師手腳有紋身　家長嚇親︰這種人憑什麼教孩子？

育兒經 12:57 2023/06/13

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

台灣一名家長見到兒子的幼稚園老師手腳有紋身，認為對方不適合當老師。（iStock圖片，非當事人）

有紋身就是壞人？台灣一名家長在網上抱怨指，在街上驚見兒子的幼稚園老師手臂和小腿上有紋身，被對方的「真面目」嚇怕，質疑「在身體作畫的人憑什麼教孩子」，豈料帖文一出惹眾怒，連台灣歌手前「飛輪海」成員炎亞綸和藝人謝和弦都留言批評該名家長。

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【童學園】識別壞人提防被拐帶襲擊　以色列自衛術學逃脫制伏自我保護

一名家長在網上討論區「匿名公社」發文表示，假日在家附近的超市行逛時，看到兒子的幼兒園老師，手臂和小腿都有紋身，讓家長不禁驚呼︰

我整個快嚇死了，原來這才是她的真面目啊，這樣在身體作畫的人憑什麼在這種單純的環境教孩子？哪裡可以檢舉啊？

帖文隨即引起熱議，一面倒力撐老師無問題，更直斥該名家長歧視，「建議帶回家自己教」、「偏見那麼深都能當父母了」、「你這樣看人的態度，也不配當家長」、「身上沒有刺青的，也不見得是好老師吧」等等。

台灣藝人謝和弦貼出自己的湊女照片，大騷自己的紋身。（facebook圖片）

炎亞綸留言斥︰刺青跟人格無關

帖文還被轉發至「匿名公社」的facebook專頁，引來更多人批評，包括多名台灣藝人和KOL，例如「飛輪海」成員炎亞綸留言道︰「什麼年代了，刺青跟人格品行是沒有直接相關的」；星爸謝和弦更貼出自己的湊女照片，大騷自己以紋身手臂抱著女兒的日常，引來大批網民讚好。

點擊圖片即睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳

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