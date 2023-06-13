【孤寒父母】手機破裂殘舊被同學嘲笑 男生發奮用獎學金換新機竟被父母沒收

▲ 男生因為用極殘手機，而被同學恥笑。

手機是現代人的必須品，學生也不例外，有時更會相互比較手機的款式！台灣一名男生，手機已經極殘舊令到他被同學嘲笑，父母不肯給零用錢又不肯幫他換新電話，他只好靠自己努力發奮讀書用獎學金換新機，不過最後全數獎學金卻被父母沒收。

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該名中學生在討論區《匿名公社》以「這犯法嗎」為題，指責爸媽拿走他畢業時的獎學金，及老師跟主任慶祝他畢業的紅包，連學校給予的補助金也全拿走，他指爸媽從不缺錢，平時會吃喝玩樂，也有拿補助金。

他續說自己用的是iPhone6，已經用了好幾年，而且是親友給他的舊機，經常給同學恥笑，他表示沒有要告父母，他只是想拿回自己的獎學金。

網民對於男生的遭遇表示十分同情，指自己用努力獲得的講學金，應該有自主使用權。

獎學金是孩子辛辛苦苦得到的獎勵，她要拿來繳學費也好，要拿去犒賞自己也好！那是他的決定權，不要道德綁架，那不是本來父母拿的到的錢，更沒有資格去動用，這樣孩子會覺得，反正我努力，拚獎學金，也是被爸媽拿去揮霍，那就算了。

已經可以想到後續，原po成年之後，父母大概就是情緒或親情勒索那類的！

我是不相信什麼天下無不是父母這件事，會吸血的父母也不是沒有，人是互相的，現在對小孩小氣，將來小孩也一樣只給父母一口飯，多一點是不會給的。

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責任編輯︰王明芳