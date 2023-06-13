【癌症殺手】 號稱「台灣最美護士」　30歲女不煙不酒驚罹肺癌暴哭

▲ 「台灣最美護士」雅薇患上肺癌，需開刀做手術。

臺北醫院外科專科護理師（護士）雅薇，5月時被網民票選為「全台最正護理師」之一，外貌相當漂亮。惟近日雅薇卻在社交網站透露，不煙不酒、沒有家族病史的她，上月做健康檢查時，自費加做「低劑量肺部電腦斷層」（LDCT）竟發現惡性結節，患上肺癌，需開刀做手術，令她難以接受。

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雅薇日前在IG撰長文發帖，指自己「才30歲，為什麼會得肺癌？」她又表示自己「不煮飯不菸不酒，家族沒有人肺癌」，當下她憶述自己剛發現患癌時，就很緊張地馬上致電給胸腔外科主任，對方在看過她的片子後，直言「這一顆...感覺不太好」其後吞吐表示：「這可能惡性」。

雅薇憶述，自己剛聞噩耗時是「哭著上班」，當護士們打電話來報告病人狀況，她甚至要擦乾眼淚、假裝鎮定：

那幾天我幾乎是一邊流淚一邊處理病人狀況。

後來她得以轉介到台大癌醫團隊，獲該院副院長陳晉興看完片子後，告知她「80%是惡性（腫瘤）」，對方承諾會幫她開刀處理。而日前她己完成「胸腔鏡肺腫瘤併淋巴廓清切除手術」，確定自己患上的是肺腺癌第一期，仍需等待病理分期與後續治療。她的心情上也慢慢適應，同時慶幸自己能及時發現：

我想...在30歲能提早發現已經很幸運，如果今年沒有自己加做LDCT，就算每年X光檢查也看不到（X光能看到，可能已經末期）

雅薇表示，發文目的是想向大眾傳達，進行健康檢查，早期發現病情的重要性。她指身邊人都一直問她，為何會做這項檢查，而她表示：

我只是這半年有偶爾咳嗽加上長期偏頭痛沒有改善，才想自費多做低劑量CT及腦部核磁共振，但檢查發現這顆位置與咳嗽無關，算是咳嗽給我的警訊，也算是我多花$8000（新台幣）多救了我自己。

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肺癌是十大癌症殺手的首位，2020年共3,910人死於肺癌，其中女性死亡人數達1,384，比大腸癌及乳癌的死亡人數更多。衞生防護中心指，早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

持續性咳嗽

痰中帶血

胸肺反覆受到感染或經久難癒

聲音嘶啞

胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛

食慾不振及體重下降

容易疲倦

以下徵狀有可能是患上肺癌徵兆：

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責任編輯：羅嘉欣