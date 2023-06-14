【捐血救人】年輕捐血者僅約2萬人　輸血服務中心推多項校園捐血活動吸「新血」

今日（14日）為世界捐血者日，鼓勵大眾捐血救人，並向一眾捐血者表達謝意。而香港紅十字會輸血服務中心上月出現血庫告急，呼籲市民踴躍捐血，香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，經呼籲後，血庫存量已達至正常水平，惟血製品的儲存期短，加上本港人口老化，需要更多年輕恆常捐血者。故此，中心自去年起推出多項學界捐血計劃，鼓勵青少年捐血。

李卓廣表示，上月因天氣不穩、長假期及流感高峰期，導致血庫出現極低水平，曾一日只能收集300包血液。經過呼籲後，血庫已回復至穩定水平，可供未來10日至11日使用，現時每天可收集約500包血液，接近每日650包的目標。惟血製品的儲存器有限，如血小板只能存放5日，加上本港面對人口老化，越來越多人患有長期病患，醫院用血量較以往多，因此更需要年輕捐血者的新血。

李卓廣又指，本港30歲以下的捐血者有2萬多人，佔全港捐血者約20%，較2018年下跌約12%。因此，中心推出多項校園捐血教育及活動，期望吸納更多「新血」。例如中心於2022至23學年推出「捐血見學團」，帶中學生參觀不同血液實驗室，讓他們了解血庫運作及血液安全的重要性，並向他們示範捐血過程，增加對捐血的認識。

另外，中心聯同10間大學開展「大學捐血馬拉松」，在各大校園積極舉辦捐血及推廣活動，並於2022至23年間舉辦90場校園捐血活動，共收集逾3,300包血液，成功招募近2,000名首次捐血者。中心亦推出校園捐血活動限定「青少年捐血獎章」，青少年於16至25歲期間完成3次捐血，即可獲贈一枚獎章。

李卓廣稱，「大學捐血馬拉松」會持續進行，預計與各合作院校每年舉辦至少2次捐血推廣活動，他感謝院方全力支持校園捐血活動，期望除了推動學生捐血，連院校員工也可參與，令校園捐血活動可涵蓋不同年齡層。

另外，香港紅十字會輸血服務中心於周日（11日）舉行周年捐血頒獎典禮，其中21歲的陳尚韜，是今屆獲獎最年輕男士成分捐血者，共完成50次成分捐血。他表示，父母同為恆常捐血者，自幼受他們熏陶，對捐血已有認識，隨後太婆因病去世，更深明「捐血救人」道理，故此達到16歲捐血之齡便隨即成為全血捐血者，並於19歲跟隨父母，轉為成分捐血者。

陳尚韜指，捐血能夠「助人自助」，在他第一次捐成分血時，抽血檢查發現血紅素不達標，令他警覺身體肝酵素過高，必須改善飲食習慣，他說：「每次捐血猶如做一次身體檢查，可以及早發現身體毛病，避免健康惡化」。

陳尚韜現時於浸會大學國際學院中修讀營養及食物管理副學士，令他學到更多有關身體健康的知識，例如影響捐血所需的身體指數，例如血紅素及肝酵素等，未來亦會恆常捐血，並向身邊人分享自己經驗，鼓勵他們成為捐血者。

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記者：李芷玲