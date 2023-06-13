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【小心使用】灣仔姐弟疑吸入殺蟲劑不適送院　解構殺蟲劑風險及安全使用貼士

食用安全 13:58 2023/06/13

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

灣仔姐弟疑吸入殺蟲劑不適，解構殺蟲劑風險及安全使用貼士。

用殺蟲劑記得要小心！昨日（13日）傍晚6時許，灣仔軒尼詩道一大廈單位，便有2名分別為16歲及14歲姐弟，懷疑吸入殺蟲劑發出的難聞氣味後不適，需送院治療。事件更驚動大批消防員穿上生化防護袍、戴上呼吸器進入大廈戒備及調查，並帶走多項懷疑受到污染的物件床單、被鋪及衣物等。事實上，由於大多殺蟲劑含有不少化學物質，因此過去曾發生了不少涉及殺蟲劑的事故。TOPick將於下文為大家解構殺蟲劑風險及安全使用貼士。

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根據漁護署資料，大部分殺蟲水都帶有毒性，瓶上亦有「毒藥」的標誌。不少殺蟲水的瓶上都提醒，使用時應與目標保持一段距離，而且不要噴到他人，尤其小朋友。另外，如果家裡有養魚或種植物，更加要小心，因為部分殺蟲水的成份，可能會危害他們的健康。

殺蟲劑安全使用貼士:

  • 噴完後，應離開房間，關閉門窗半小時，然後才返回房間開窗通風
  • 一般霧化殺蟲劑含有一些有機溶劑，噴灑時儘量不要避免向衣物、床單甚至傢俱表面的油漆噴
  • 不要使嬰幼兒接觸任何殺蟲劑，以免對其造成不良影響
  • 在廚房使用殺蟲劑時要加倍小心，噴灑之前要藏好食品和餐具
  • 另外，由於殺蟲水是易燃物，所以噴的時候，要遠離電器，而且切勿抽煙，否則隨時發生火災。

同場加映: 4款殺蟲劑大比併

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 香港 灣仔

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