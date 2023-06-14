【童言童語】女生被小二女童勸說不要結婚　 理由道出媽媽們婚後辛酸

▲ 內地一名女子被兩名小孩子勸說不要結婚。圖片來源《寶寶大過天》劇照。

結婚是愛情的墳墓？內地互聯網近日流傳一段有趣的影片，一名年輕女生拍攝自己與兩名小孩子對話，她竟然被兩名小二女童勸說不要結婚，原因是「你結婚了會變成一個保姆。」有網民忍不住慨嘆，「孩子都看在眼裡啊！」

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該段影片是6月9日攝於廣東東莞。拍攝影片的女子表示，自己當時與兩名小二女生在聊天，當時是兩名小孩正在誇讚自己，她便自拍錄下那個可愛的畫面，期間突然聊起結婚的話題，才剛好錄到這備受熱議的畫面。

影片開首收錄了其中一名小二女生的說話，勸說她不要結婚，原因是結婚後會變成保姆。

你結婚了會變成一名保姆。

女生聽到後驚訝地表示，「吓？結婚了會變保姆啊？」小二女生煞有介事地補充說，自己的媽媽便是例子。

我媽媽就變成保姆啊！

這時，另一名小二女童也立即附和，「我媽也是啊！」

女子再三確認，「你們是就覺得結了婚就會變保姆啊？」小孩堅定的表示，「勸你不要（結婚)！」女子事後稱，

自己也是第一次被小孩勸說，聽完孩子們的話也是百感交集。

不少網友被兩名小孩的童言童語而逗樂，不過也感慨孩子們看事情都很透徹，而且都看在眼裡了，「現在的小孩就這麼清醒了嗎？」﹑「保姆都比不上，人家可是有工資的。」﹑「看來在孩子眼裡媽媽們過得都不幸福。」

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責任編輯︰王明芳