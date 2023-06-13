【正能量】單親爸爸為養家凌晨收工　遇車禍命危憑鬥志為孩子活下來

▲ 單親爸爸為養家凌晨下班，遇車禍命，最終憑鬥志為孩子活下來。（網上圖片）

孩子真的是父母的命根啊！一名單親爸爸為了養家而工作到凌晨時分，下班回家時遭遇嚴重車禍，手術成功率低於10%，而且醫療費用龐大。幸好，他獲得慈善基金會捐助手術費，加上想著家中孩子需要他的照顧撫養而靠意志力活下來了。近日，他已經完全康復，並與孩子們提早度過了一個美滿的父親節。

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綜合外媒報道，在2016年時，一名來自馬來西亞的單親爸爸黃耀章與妻子離異後，獨自撫養兒子，女兒雖由前妻照顧，但父女一直保持聯繫。他一直依靠散工維生，月薪微薄。他為了照顧家中老人和孩子而身兼多職，經常工作到凌晨才回家。一個如常的下班晚上，凌晨2時，在只有轉個彎就到家的距離，他踩踏三輪摩托車被一輛私家車撞飛墜地，他頓時全身無法動彈，但肇事者選擇逃去而沒有立即拯救他。

他向媒體透露，當時躺在路中央，人還清醒，但撞他的車走了，這時另一輛私家車也正靠近，心想如果對方輾過他，必死無疑。幸好司機停下到他身邊查看，也聯絡了他的親戚，並召喚救護車，之後他就不省人事了。

送到醫院後，他全身都損傷，骨頭也很脆弱，只能被固定器架著。醫生告訴他，他的脊椎骨嚴重受損，恐有生命危險或癱瘓，同時急需逾2萬令吉（約3.4萬港元）購買手術配件。但是，醫生坦言手術成功率低，對手術沒有十足把握。

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正當他驚惶失措之際，他獲得大山腳瑤池金母慈善基金會提供援助，慈善基金會以激將法詢問黃耀章︰「你有兩個選擇，一是不做手術，孩子獲得本基金會照顧至大學畢業；二是基金會資助你的手術，痊癒後再自己照顧孩子」，黃耀章流著眼淚說要自己照顧。 自此，他靠這份意志力撐過10多個小時的手術，奇蹟生還，還努力完成復康治療，

必須活下來，否則孩子就沒人照顧了。

黃耀章康復後對醫護和基金會心存感恩，所以加入了基金會的義工團隊，回報社會。近日在基金會團隊的安排下，黃耀章首次和18歲長子及14歲女兒，一起歡慶父親節及生日。他現時亦在住家附近經營熟食小生意，兒子會幫忙打理檔口，生活尚算穩定。黃耀章激勵大眾︰

我們不應該輕易放棄，因為在你說出放棄的時候，就等同失敗了。

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責任編輯︰王明芳