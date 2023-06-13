【思家大戰x隱門】遭李思捷質問馬明封盤原因　湯洛雯被問是否「奉子成婚」感害羞

▲ 靚湯強調自己唔會迫婚。

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季周日晚（6月18日）播出一集，有黃智雯率領的「隱門」隊，成員包括湯洛雯、吳岱融、盧宛茵和阮浩棕，對戰由家庭觀眾「鍾定英」劉嘉莉率領的「hkliondance」隊，成員包括「李若智」薛嘉如、「史勿心」成嘉瑩、「馬尚楓」周柏穎和「廖雨辰」張嘉琪。

今集一開始氣氛已相當熾熱，在熱播劇《隱門》中飾演賊王葉嘯天的岱融哥，應思捷要求大騷演技，分別晒出「奸到出汁」和「奸得嚟有原因」的樣子，贏盡全場掌聲。

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▲ 岱融哥化身賊王葉嘯天晒奸樣。

盧宛茵即場騷演技

飾演惡奶奶的盧宛茵則自言劇中是雙面人，隨即晒出「開心的笑容」和「唔妥新抱的笑容」，畫面過癮。飾演乖細佬的阮浩棕則預告劇情，大賣關子謂：「我都係葉嘯天個仔嚟，我會唔會乖到尾？大家自己睇啦！」

今集遊戲環節同樣搞笑，其中一條問題「筍盤男結婚封盤，係因為個女仔乜嘢呢？」，當中有人答「大咗肚要埋單」，思捷即鬼馬地問快做人妻的靚湯：「你係唔係呀？」，靚湯反應竟是害羞遮面，非常可愛。

▲ 黃智雯多次執雞成功，表現精靈。

輪到靚湯答這條題目時，她先說：「女仔迫婚」，但事後卻強調自己沒有：「但我唔做呢啲嘢㗎，唔信你問佢（馬國明）喇！」

此外，隊長黃智雯今集表現亦相當精靈，多番成功執雞打救「隱門」隊。

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