【香港小姐2023】林楚欣參選獲Nel Nel支持　Christy曾因「出股惑」受網民關注【多圖】

▲ 林楚欣（Christy）參選今屆港姐。

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》第一輪面試已在日前（6月10日）於將軍澳電視城舉行，不少佳麗的社交網帳號已曝光，其中一位就是20歲的林楚欣（Christy）。

Christy原來與離世的張學潤（Nel Nel）早有交情，Christy更指Nel Nel支持她參選今屆港姐。

【林作下線】20歲保險從業員騷T-back照 Christy「出股惑」：試咗一條都咁大迴響【多圖】

Christy感恩遇上NelNel老師

在初選當日，Christy以直髮配白色連身裙，打扮簡約大方，是行「隱陣派」路線。

她在初選過後，在IG發帖文分享感受，更特別提到Nel Nel昔日對她的支持：

不知不覺間昨天已經是今屆香港小姐的首輪面試了，按常你一定會陪在我的身邊為我打氣，說着鼓勵我的說話，就像平時那樣…

明明星期一你和我上堂時與平日都沒有什麼異樣 笑笑的還在鼓勵我，仲話下次見面就陪我一齊去揀面試衫 一切都發生得太突然了😞 看到新聞的第一個瞬間真的感到難以相信 我還在想是不是過幾天還能夠看到你呢？ 回想起最初當我說想要參加香港小姐的時候，你就十分支持我，說我很上鏡，但係上鏡會顯肥，20歲仲有少少Baby fat減多少少就完美

在過去每當我有什麼做得不好的或者做得好的你都會直言不諱地提醒，當我信心有不足夠的時候，你鼓勵的說話就像一支強心針，每當我在夜闌人靜思考人生的晚上，你的說話總是徘徊在我的腦海，每一次都讓我充滿着能量，又再繼續為自己的夢想而努力，事情也許已經過去了一段時間，但我不會忘記你對我的支持和說過的鼓勵說話，而這次，我也會像脫了蛹的蝴蝶一樣，帶着你的寄望繼續為自己的目標而努力😇💪🏻❤️

感恩讓我遇上您,nelnel老師

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Christy「出股惑」

有網民在連登討論區內以「林作女下線好似有售後服務」為題，轉載Christy身穿黑色上衣、黑色T-back並對鏡自拍的帖文，帖文中寫道：「𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟， 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒.」。

網民在討論區上對其打扮各有看法，「好似係見客制服嚟」、「要買幾多先」、「呢單林作全程唔出聲 唔抽水知咩料啦」。

這一則「出股惑」的帖文引來極大的迴響，受到網民關注也被不少傳媒報導，而林作老闆向展鵬也曾公開批評另一間保險公司的女保險從業員在社交平台晒性感照，未知Christy有否因事件而被「照肺」呢？

Christy在IG限時動態中提到：「希望連登仔唔好搞大件事，搞到我差啲畀老細鬧」、「連登仔 我唔敢得罪你 希望唔好搞到我冇咗份工」。

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著T-back有原因

Chirsty在IG限時動態中分享一則私訊，就是她被邀請參與Model工作，她寫道：「本身係為咗支持香港舖頭先買，買咗幾條褲同內衣，試咗一條都咁大迴響，我都想著下啲靚T-back。」

現時，相關的帖文也已經被刪去。

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