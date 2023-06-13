【奪命車禍】婚禮巴士「反車」釀10死25傷　成澳洲近30年最嚴重巴士事故

▲ 婚禮巴士「反車」釀10死25傷，成澳洲近30年最嚴重巴士事故

喜事慘變喪事！澳洲新南威爾士州周日（6月11日）發生一宗巴士意外，一輛載滿婚禮賓客的巴士行經高速公路時，在一個環形交匯處翻側，導致10人死亡、25人受傷，為當地近30年來最嚴重巴士事故。目前，當地警方已按涉嫌危險駕駛等罪名拘捕巴士司機。

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綜合外媒報道，事故發生在當地時間6月11日晚上11點30分左右。涉事巴士載著35位賓客離開婚禮會場，經過新南威爾士州格雷塔鎮（Greta）附近的杭特高速公路（Hunter Expressway）時，在一個環形交匯處發生意外，整輛巴士向左翻側。

據報該輛巴士最多可乘載54人，而當日舉行婚禮的一對新人並不在車上。事故發生後，多名傷者分別被送往不同醫院救治。當地衛生部門發表聲明指，截至6月12日上午，除了一名傷者情況較危急之外，其餘傷者皆情況穩定。

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涉事的58歲巴士司機傷勢並不嚴重，在警方看管下送往醫院接受強制性酒精及藥物檢測，但目前結果尚未出爐。此外，他亦被控10項危險駕駛致死的罪名，當中包括「以危險方式駕駛」、「疏忽駕駛導致死亡」等；法院拒絕保釋，並將於當地時間周二（6月13日）提堂。

車禍調查人員和法醫鑑識人員周一晚上仍在現場調查，正重點調查車內座位是否都有依照規定配置安全帶、安全帶是否能正常使用，以及是否所有乘客都有繫好安全帶。

新南威爾士警察局長Karen Webb表示，最複雜的工作是盤點事件中的死傷者：

你可以想像一下警察到場時所面對的場面。很多傷者的傷勢已經過處理，有些已被送到不同地方，然後再重新轉移。

Karen Webb又補充，為了讓一些能夠自己行走的傷者離開車輛，救援人員必須砸碎巴士的前擋風玻璃，然後再將其他人拉出車外；她指：「毫無疑問，這樣的情況對任何救援人員來說都非常困難。」

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責任編輯：羅嘉欣