【香港小姐2023】Juliana密實造型選港姐　網店老闆娘IG晒身材狂派福利【多圖】

▲ 性感索女Juliana亦有參加今屆TVB年度盛事《香港小姐競選》。

TVB年度盛事《香港小姐競選》吸引不少觀眾注意，今年首輪面試的佳麗很快便成為網民熱話，其中不乏自信十足的年輕女生穿上戰衣前往電視城面試，並於傳媒鏡頭下大擺甫士。

金髮女生Juliana以密實造型現身，不過她被發現IG內附多張噴血性感靚相，引來網民關注。

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密實造型選港姐

22歲的Juliana於網上經營首飾店，是一名老闆娘。

首輪面試當天，她以一身密實造型示人，上身換上白色西裝褸內搭白色上衣，配上黑色長褲及白鞋，簡約造型未及其他對手搶鏡。

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IG藏性感相

不過，Juliana的IG內藏大量性感照片，將姣好身材表露無遺。

云云照片中，Juliana既有低胸示人，亦有大晒長腿，更有露背展露美肌，火辣程度甚高。

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