【周遊關西】周奕瑋首集遊和歌山6大秘點　宮崎駿天空之鏡打卡+抵食豪華海鮮BBQ【內附地址】

▲ 周奕瑋首集遊和歌山6大秘點

受疫情影響，闊別4年，TVB日本通周奕瑋（Jarvis）終於可以再帶大家出發《周遊關西》。由Jarvis主持的全新一輯日本旅遊節目《周遊關西》，會帶大家玩盡關西的大阪、京都、奈良、和歌山及兵庫等地，除有人氣美食及景點外，還會捐窿捐罅走訪當地隱世打卡點。

▲ 和歌山版天空之鏡天神崎（周奕瑋Facebook圖片）

《周遊關西》由昨晚（6月12日）開始播出，首集Jarvis會先帶大家遊和歌山，這4日3夜的和歌山之旅會由和歌山市玩到去白濱，再到最遠的新宮。以下就是由他首站精選的打卡搵食秘點︰

(1) 天空之鏡 - 天神崎

天神崎是關西新興的打卡熱點，有「和歌山版天空之鏡」之稱。要去天神崎，遊客需先乘JR到紀伊田邊站，旁邊的遊客中心便有單車租，再踩20分鐘單車便到達。

Jarvis貼心提醒大家，出發前要先check清楚天氣，因為要拍到靚靚天空之鏡打卡照，需要天氣好、沒風及潮退3大要素，否則隨時白行。而每年有幾個日子，還可以拍攝出黃昏X天空之鏡的靚景！

地址：和歌山縣田邊市天神崎

交通：由JR紀伊田邊站出發乘坐龍神巴士（みなべ線）於明洋前站下車，徒歩約15分鐘；或踩單車前往，需時約20分鐘。

2023年白濱地區潮位表網址︰https://www.tanabe-kanko.jp/....../12/2023shiomihyou.pdf

2023年天神崎「黃昏X天空之鏡」打卡日︰6月15日/30日、7月14日/29日、8月11日/26日、9月8日/24日、10月8日/23日、11月7日/8日、12月8日/9日/23日

(2) 和歌山人推介豪華海鮮宴

平日大多數遊客都會到和歌山黑潮市場即買即嘗海鮮，但Jarvis這次會去和歌山朋友推介的白濱とれとれ市場歎豪華海鮮宴。

這裡除可欣賞到吞拿魚解體show外，海鮮亦超級抵買。手臂般長的真鯛魚只售1,650日圓（約$120）、5隻檜扇貝亦只需1,000日圓，圍起只需幾蚊港元一隻。

場內設有BBQ區，讓大家即買即燒即食，入場費800日圓（約$45），可任飲汽水，CP值極高。Jarvis建議海鮮的確要即買即燒，而且在燒得最靚時放入口，才是最完美。

白濱とれとれ市場（Toretore Ichiba）

地址：和歌山県西牟婁郡白浜町堅田 2521

交通：於JR白濱站轉乘明光巴士於「とれとれ市場」站下車

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(3) 地圖上消失的神秘小島 - 友ヶ島

節目中Jarvis還帶大家去行山，探索一個連地圖都找不到的友島。因為這裡曾經是軍事要塞，所以沒有在地圖上標示出來。

友島上有多個打卡位，但礙於每日只有幾班船，Jarvis選了最著名的3個砲台打卡。炮台更是另一個現實版「天空之城」，更恍如是進入了宮崎駿《千與千尋》的動畫世界。

雖然路途頗遙遠，但Jarvis對這趟行程非常滿足，更認為花時間來日本行山，縱使辛苦，但行程往往可能是最難忘、影最多相的一段路。

友ヶ島

地址：和歌山県和歌山市深山

交通：由加太港乘坐「友ヶ島汽船」出發前往友ヶ島，船程約20分鐘。

▲ 友島（周奕瑋Facebook圖片）

(4) 放題任摘9種士多啤梨

前往友ヶ島前，Jarvis去了農園ふるーつふぁーむわかやま摘士多啤梨。這裡有齊9款不同的士多啤梨任摘，其中一款更是和歌山出產的高級士多啤梨毬姬，鮮甜度亦是Jarvis最喜歡！

ふるーつふぁーむわかやま（Fruit Farm Wakayama）

地址︰和歌山縣紀の川市桃山町市場591

(5) 無人島豪華露營

住宿方面，Jarvis就選了坐擁私人沙灘及露天星空酒吧的「An Eland（エランド）～グランドーム和歌山白濱」。除了房間張大床可以瞓住睇星星外，亦可邊欣賞海景邊浸浴，爽呀！

An Eland（エランド）～グランドーム和歌山白濱

地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町堅田2368‐3

交通：於JR白濱站有專車接送

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(6) 和歌山甜點手信NO.1

首集最後行程，Jarvis帶大家去福菱Kagerou Cafe，即場品嘗和歌山手信名物No.1的Kagerou，是一件口感非常柔軟的蛋糕，平日遊和歌山必買手信，但新鮮食更美味。

福菱Kagerou Cafe

地址：和歌山県西牟婁郡白浜町1279-3

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記者︰黃依情