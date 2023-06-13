  • 31°C
香港時間 : 2023613日 (週二) 15:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天才兒童】受教授媽媽啟發9歲入U　12歲神童成加拿大最年輕大學畢業生

尖子教室 14:12 2023/06/13

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

12歲神童成為加拿大最年輕大學畢業生。

神童總是與別不同，能人所不能。一名12歲女童成為加拿大最年輕的大學畢業生，她自9歲讀大學，日前於渥太華大學生物醫學科學畢業。這位超年輕大學畢業生歸功於教授媽媽對她的栽培，她計劃之後攻讀研究生課程。

據加拿大廣播公司（CBC）報道，12歲的Anthaea-Grace Patricia Dennis剛於當地時間周六，獲頒生物醫學科學學士學位。當大多數同齡人仍在讀小學，Patricia Dennis早於9歲讀大學，花了3年時間取得學位，儘管她在求學過程中遇到了許多挫折，但她為自己能完成大學學業感到自豪。

最新影片︰

童學園
【童學園】識別壞人提防被拐帶襲擊　以色列自衛術學逃脫制伏自我保護

歸功媽媽教育

媽媽Johanna Dennis比女兒更感自豪，她是女兒最大的後盾，也是她求學路上的明燈。Johanna在獲得多個學位後，現在成為了一名法學教授，她在建立學術事業時還是一位單身母親。她透露在女兒兩歲半左右，就意識到她很特別。Patricia感謝媽媽一直支持，「每當我需要她的時候，她總是在我身邊。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

在Patricia青春期之際，面對密集的大學課程，但她接受了每一個挑戰。她已習慣面對別人根據她的年齡，而作出先入為主的想法。她希望跟同樣年輕、有天賦和才華洋溢的人說，「不要讓別人的期望令你失望」，這曾是她主要的障礙，她建議這些人不要在意別人的期望。

計劃攻讀研究生

Patricia在大學完成了一篇40頁的論文，主題是用手習慣與小腦功能活動之間的關係，結論是右撇子和左撇子的大腦和手之間的連通性存在明顯差異。在進行了約一年的研究後，她在研討會上展示了論文成果。

她正計劃攻讀研究生課程，麥基爾大學（McGill University）、多倫多大學（University of Toronto）、伊利諾伊理工學院（Illinois Institute of Technology）都是她心儀的大學，她有興趣繼續研究小腦的功能活動。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【神童求學】9歲讀大學12歲獲5副學士學位　移美港童成大學最年輕畢業生
10:31 2023/05/27
【神童求學】9歲讀大學12歲獲5副學士學位　移美港童成大學最年輕畢業生
【科技奇才】14歲大學畢業精通19種編程語言　神童獲SpaceX聘用成最年輕工程師
10:38 2023/06/09
【科技奇才】14歲大學畢業精通19種編程語言　神童獲SpaceX聘用成最年輕工程師
【天才兒童】神童自稱前世是Gucci創辦人　4歲起做時裝設計師作品過百
19:28 2023/05/24
【天才兒童】神童自稱前世是Gucci創辦人　4歲起做時裝設計師作品過百

你可能感興趣

【神童求學】9歲讀大學12歲獲5副學士學位　移美港童成大學最年輕畢業生
10:31 2023/05/27
【神童求學】9歲讀大學12歲獲5副學士學位　移美港童成大學最年輕畢業生
【科技奇才】14歲大學畢業精通19種編程語言　神童獲SpaceX聘用成最年輕工程師
10:38 2023/06/09
【科技奇才】14歲大學畢業精通19種編程語言　神童獲SpaceX聘用成最年輕工程師
【天才兒童】神童自稱前世是Gucci創辦人　4歲起做時裝設計師作品過百
19:28 2023/05/24
【天才兒童】神童自稱前世是Gucci創辦人　4歲起做時裝設計師作品過百
大學教育 大學 畢業 學士 家庭教育 家庭關係 加拿大

最高瀏覽

【令人心痛】難忍老師3次命令換回合格髮型否則需轉校　中三男生壓力爆煲自殺輕生
17:14 2023/06/12
【令人心痛】難忍老師3次命令換回合格髮型否則需轉校　中三男生壓力爆煲自殺輕生
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
11:04 2023/06/11
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
【開心速遞】無知May與Ivan分手離開《愛‧回家》？　趙希洛感謝鄧永健預告未來動向
17:54 2023/06/12
【開心速遞】無知May與Ivan分手離開《愛‧回家》？　趙希洛感謝鄧永健預告未來動向