  • 32°C
香港時間 : 2023613日 (週二) 13:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公僕加薪】行會通過高層加2.87%中低層4.65%　追溯至4月1日生效

社會 12:46 2023/06/13

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

公務員事務局今日（13日）公布，行政長官會同行政會議已就2023/24年度公務員薪酬調整作出決定，生效日期追溯至4月1日。高層薪金級別及首長級的公務員，加薪幅度為2.87%，中層及低層薪金級別的公務員，加薪幅度為4.65%。 

政府補充，高層級別及首長級的公務員，個別薪點的金額須予訂明：

  • 總薪級表第34點79,930元；總薪級表第35點80,730元
  • 紀律人員（主任級）薪級表第20點和警務人員薪級表第36點79,790元
  • 紀律人員（主任級）薪級表第21點和警務人員薪級表第37點80,590元
  • 紀律人員（主任級）薪級表第22點和警務人員薪級表第38點81,400元

在作出以上決定時，行政長官會同行政會議已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、薪酬趨勢淨指標及公務員士氣。
 
政府會盡快將公務員薪酬調整建議，提交立法會財務委員會考慮。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

經濟 公務員事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【令人心痛】難忍老師3次命令換回合格髮型否則需轉校　中三男生壓力爆煲自殺輕生
17:14 2023/06/12
【令人心痛】難忍老師3次命令換回合格髮型否則需轉校　中三男生壓力爆煲自殺輕生
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
11:04 2023/06/11
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
【開心速遞】無知May與Ivan分手離開《愛‧回家》？　趙希洛感謝鄧永健預告未來動向
17:54 2023/06/12
【開心速遞】無知May與Ivan分手離開《愛‧回家》？　趙希洛感謝鄧永健預告未來動向