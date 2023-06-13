【公僕加薪】行會通過高層加2.87%中低層4.65%　追溯至4月1日生效

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公務員事務局今日（13日）公布，行政長官會同行政會議已就2023/24年度公務員薪酬調整作出決定，生效日期追溯至4月1日。高層薪金級別及首長級的公務員，加薪幅度為2.87%，中層及低層薪金級別的公務員，加薪幅度為4.65%。

政府補充，高層級別及首長級的公務員，個別薪點的金額須予訂明：

總薪級表第34點79,930元；總薪級表第35點80,730元

紀律人員（主任級）薪級表第20點和警務人員薪級表第36點79,790元

紀律人員（主任級）薪級表第21點和警務人員薪級表第37點80,590元

紀律人員（主任級）薪級表第22點和警務人員薪級表第38點81,400元

在作出以上決定時，行政長官會同行政會議已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、薪酬趨勢淨指標及公務員士氣。



政府會盡快將公務員薪酬調整建議，提交立法會財務委員會考慮。

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責任編輯：吳卓峰