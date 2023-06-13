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【開心速遞】楊明加入《愛．回家》盼「洗底」入屋 　願意「賣身」報恩公司長做

娛樂 13:16 2023/06/13

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

公司真係好鍚楊明！

楊明自出獄受教訓後自我反省，工作逐漸重回正軌，近日除了忙於宣傳劇集《一舞傾城》外，原來亦已復工拍劇。

入處境劇「洗底」 努力拍攝

有報道指他將加入處境劇《愛．回家》劇組，扮演「雷公」白彪私生子、正氣戅直的「湯圓」，無綫為他塑造入屋角色。

日前他到大潭為《愛》劇拍攝一場落水戲，劇情講述他隨單立文到郊外拍攝，除了孭住一身裝備，更被單立文整蠱，高呼聲稱受鱷魚襲擊，楊明二話不說飛身撲落水營救。

雖然天氣又熱又曬，期間他更被尖石𠝹傷手㬹，表現專業的楊明有感無大礙兼不想阻礙拍攝，直至拍畢才接受治療。

楊明將會加入《愛．回家》。

減磅成功  報恩公司

早前曾被指發福不少的楊明，明顯較之前FIT，他透露近期減了十多磅，希望身形能再弗。

相隔10年再拍處境劇，楊明直言有回家的感覺，亦感謝公司如女友莊思明一樣，陪伴着他，更給他改過自新的機會，加入處境劇《愛．回家》，公司對他如此愛錫，難怪他表示願意「賣身」報恩公司，對無綫非常有感情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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