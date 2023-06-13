【私生女】父兩個月返家一次以為出軌　港女驚悉阿媽才是小三成私生女

▲ 女生以為父出軌，驚悉阿媽才是小三，難接受私生女身分。

上一代的錯，下一代要承受嗎？有香港女生上網發文呻，從小到大都感受不到父愛，小學開始，爸爸1、2個月才回家1次，過往媽媽都會訛稱爸爸去公幹，漸漸懂事後，女生就懷疑爸爸出軌。日前媽媽向女兒坦承，爸爸有一個40幾歲的仔，原來媽媽是小三，她是私生女，突如其來的真相大白令女生感到崩潰大壓力，令她自覺好丟架！

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該名香港女生在Dcard發帖，她透露生於一個普通家庭，從小到大都感受不到父愛，爸爸自她小學開始，1、2個月才回家1次，媽媽則訛稱爸爸去公幹，初時她都信以為真，不過懂事後，發現爸爸太過奇怪，令她懷疑其父出軌，

但點知今日我阿媽同我坦白，原來我老豆有一個40幾歲嘅仔，佢而家已經生仔，然後要重新裝修屋企， 已經幾個月冇俾家用我哋，同埋有一個大概14歲嘅女，原來我阿媽係小三…

突如其來的真相，令女生感到晴天霹靂，她多次強調其母是小三，父母沒有結婚，她竟是私生女，

原來我阿媽冇同我老豆結婚，而家我老豆淨係去返佢原本嘅家庭，原來我係私生女⋯⋯

女生一時間無法接受自己的身世，並感到好大壓力，「覺得自己好丟架……有一個做小三嘅阿媽……我一直都好憎我老豆」。

帖文一出，網民紛紛留言安慰，「大人嘅錯，不要想太多」、「大人嘅錯，你無須要去承擔，無人揀到自己嘅出身，你要好好過日子」、「點都好，無必要為自己原生家庭嘅嘢討厭自己，雖然講就易，但呢個會唔會成為你發奮向上既理由呢？」。有網民認為最錯的是她的爸爸，樓主不應該只責怪其母，「明明係你老豆出軌，冇佢俾到你兩母女一個完整嘅家庭，點解你講到好似淨係你老母嘅錯？」、「我諗你阿媽都鼓起咗好大勇氣先同你坦白？點講都好，佢都靠一己之力養到你咁大，如果你睇佢唔起嘅都幾hurt」。

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責任編輯︰王明芳