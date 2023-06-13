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【再被追租】凱施餅店4分店被指欠租　領展入稟追逾117萬兼要求交吉舖位

社會 13:04 2023/06/13

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凱施餅店4分店被指欠租，領展入稟追逾117萬兼要求交吉舖位。（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，再有分店續被指欠租。繼早前7間位於領展商場的分店被入稟追租後，再有4間位於領展商場及街巿的分店，被指自3月份拖欠租金，其經營公司及作為擔保人的董事，被入稟高院追討欠租等雜費共逾117萬元，兼須將舖位交吉，並就違反租約作出賠償。

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原告領展物業有限公司；答辯人凱施食品有限公司及董事蕭偉堅。

入禀狀指，原告旗下東涌邨逸東商場、美林邨美林街巿、大埔大元街巿及秀茂坪寶達商場其中4舖位，分別與首答辯人於2020年簽訂租約，租予答辯人經營凱施餅，月租為9萬至16萬元，另須支付雜費，次答辯人則作為擔保。

入稟狀指，答辯人於2022年8月曾拖欠租金，原告遂從訂金扣除。直至2023年3月，4間分店均拖欠租金，截至5月5日，分別拖欠租金及差餉29.5萬、24.7萬、40萬及22.8萬。原告曾去信要求追討不果，遂入稟追討所涉欠款共逾117.1萬元，另須支付雜費。原告並要求答辯人交吉舖位，以及就違反租約作賠償，兼須支付利息及訟費。

資料顯示，早前領展曾入稟高院，就7間位於領展商場的凱施餅店，向經營公司追討欠租及雜費等。

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記者：林育慧

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