【輸入外勞】建造業將引入上限1.2萬名外勞　小巴客車司機上限1,700名【持續更新】

▲ （趙居逸攝）

為解決人手短缺的問題，政府今（13日）公布輸入勞工的安排並表示，將引入上限1.2萬名建造業外勞，須優先負責公營工程項目；而公共小巴和客車業批准輸入司機的上限1,700名。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港面對結構性勞動人口短缺，對比2018年勞動人口368萬，2022年下跌至346萬，當中低技術勞動更減少16萬多。他指，政府重視培訓本地勞工，並提高僱員再培訓局內就業掛課程資助額，由5,800元增加至8,000元。至於行業性針對計劃，當局亦會每半年向勞顧會匯報。

孫玉菡續指，僱主可為外勞安排香港或内地住所，亦可以讓内地外勞居住其内地住所。

運輸及物流局局長林世雄表示，公共小巴和客車業批准輸入司機的上限為1,700名，分別配額為 900 個及 800個。

林世雄又指，所有公共小巴或客車已獲發客運營業證，並接受運輸署的案頭檢查，及不良記錄的審查。輸入司機須持有可駕駛車輛種類等同於私家車／輕型貨車的認可非本地駕駛執照一年或以上。

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記者：陳麗娜、李芷玲