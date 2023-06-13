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【輸入外勞2萬】建造業引入1.2萬外勞、航空業6,300人、小巴客車司機1,700人

社會 14:30 2023/06/13

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(左起)運輸及物流局常任秘書長陳美寶。 運輸及物流局局長林世雄。 勞工及福利局局長孫玉菡。 財政司副司長黃偉綸。 發展局局長甯漢豪。 發展局常任秘書長（工務）劉俊傑。 勞工處副處長（勞工事務行政）何錦標。 陳靜儀攝

為解決人手短缺的問題，政府今（13日）公布輸入勞工的安排並表示，將引入2萬名外地勞工，分別為1.2萬名建造業外勞、6,300名航空業外勞及1,700名小巴客車司機，當局强調會優先招聘本地勞工。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，本港面對結構性勞動人口短缺，對比2018年勞動人口368萬，2022年下跌至346萬，當中低技術勞動更減少約16萬多。他指，政府重視培訓本地勞工，並提高僱員再培訓局內就業掛課程資助額，由5,800元增加至8,000元。至於行業性針對計劃，當局初期會每半年向勞顧會匯報。

孫玉菡指，僱主可為外勞安排香港或内地住所，亦可以讓内地外勞居住其内地住所，惟僱主聘請内地外勞時，須經由内地相關核准的外勞務合企業招聘。

他續稱，「 補充勞工計劃 」 下26個工種核准輸入勞工，為期2年，包括售貨員、侍應、收銀員、初級廚師、髮型師等。

運輸及物流局局長林世雄表示，航空業所需人手由5.3萬名增加至6.9萬名，形容情況不理想，當局計劃將引入6,300名航空外勞，涵蓋機艙服務員及地勤等10個職業。

林世雄又指，將引入上限1,700名公共小巴和客車業司機外勞，分別配額為 900 個及 800個，佔行業勞工一半。所有公共小巴或客車已獲發客運營業證，並接受運輸署的案頭檢查，及不良記錄的審查。輸入司機須持有可駕駛車輛種類等同於私家車／輕型貨車的認可非本地駕駛執照一年或以上。

被問到如何確保輸入外勞下，年長小巴司機不會被取代，林世雄表示，小巴業有2,000名司機空缺，新計劃下只引入900名外勞，仍有1,000個空缺，相信本地勞工不會被外勞替代。

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記者：陳麗娜、李芷玲

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