【離譜婦人】內地婦帶一物登機被攔阻　拍片大鬧香港機場保安網民斥無常識

▲ 內地婦帶一物登機被攔阻，拍片大鬧香港機場保安。

乘搭飛機時不能帶違禁品，乘客必須遵守，不過因為行李問題而與保安爭執時有發生。有內地婦人近日在香港機場登機時，在手提行李內放有兩樽「XO醬」，被香港機場保安攔下，後來婦人深深不忿拍片斥責「被香港機場的粗魯及野蠻震驚」，影片引發熱議，內地網民一面倒指責大媽行為，斥她無理取鬧！

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該段「女子發文稱被香港機場的粗魯及野蠻震驚」影片，昨日（12日）起在內地微博及抖音等多個網絡平台瘋傳，影片長約15秒，可見香港機場保安正把「XO醬」拆盒取出，並向婦人解釋原因。內地婦人則連珠發炮質問保安，「這個東西不能帶是吧？XO醬不能帶，XO醬是液體是吧？在香港機場，XO醬不能帶回去是不是？沒有問題，沒有問題，我通通拍下來！我今天700塊錢就扔掉好吧？」

網民看完影片後，紛紛斥責婦人離譜，「液體本來就不能帶」、「內地也不讓啊，一點常識都沒有，以為發視頻就有理了」、「現在的人拿着手機拍就覺得自己天下無敵」、也有網民笑言「可以不扔掉啊！吃了不就行了嗎」。

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根據香港民航處資料，所有旅客隨身攜帶之液體、凝膠及噴霧類物品，均需以容量不超過100毫升容器盛載。任何容量大於100毫升容器，就算未裝滿液體、凝膠或噴霧類物品，亦不會接納。

液體、凝膠和噴霧類物品包括：

1）飲料，例如水、湯、糖漿、果醬、燉煮的食物、醬汁和膏狀的食物

2）在醬汁中或含有液體的食物

3）乳霜、潤膚液、潤膚油、香水、化妝品，例如睫毛液、唇彩、潤唇膏

4）噴劑和細小壓縮容器，例如刮毛泡沫及香體噴霧

5）膏狀物品，例如牙膏

6）凝膠，例如髮膠和沐浴露

7）液體與固體之混合物

8）在室温下稠度類似的任何其他物品

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責任編輯︰王明芳