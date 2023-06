【心臟健康】Monday Blues周一症候群？　研究揭星期一最易發生心肌梗塞

▲ 研究揭星期一最易發生心肌梗塞。

相信不少打工仔都經歷過「周一症候群」(Monday Blues) ,度過愉快的周末後,周一特別提不起勁工作。有最新研究指出,原來在一周内,星期一最容易發生心肌梗塞。

綜合《每日郵報》報道,愛爾蘭貝爾法斯特衛生與社會照護信託基金(Belfast Health and Social Care Trust)和愛爾蘭皇家外科醫學院(Royal College of Surgeons in Ireland)的醫生,分析了當地10,528名患者的數據,他們在2013至2018年期間,確診「ST段上升型心肌梗塞」(STEMI)。

研究人員發現,在工作周開始時,STEMI病例會激增,當中以星期一的發病率最高,比其他6日高出13%。

領導該項研究的心臟內科醫生Jack Laffan表示,心臟病、中風容易在冬天和凌晨發作,科學家認為可能與生理時鐘影響循環荷爾蒙有關。

至於為何星期一的心肌梗塞發病率特別高?他指,有可能是重返工作崗位的壓力,導致荷爾蒙皮質醇水平升高,這與心臟病發作的風險有關。

根據英國心臟基金會(British Heart Foundation)統計,英國每年有超過3萬人因STEMI入院,這些患者須接受緊急治療,降低心臟受損的程度。

責任編輯:羅嘉欣