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【心臟健康】Monday Blues周一症候群？　研究揭星期一最易發生心肌梗塞

健康 13:38 2023/06/13

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研究揭星期一最易發生心肌梗塞。

相信不少打工仔都經歷過「周一症候群」（Monday Blues） ，度過愉快的周末後，周一特別提不起勁工作。有最新研究指出，原來在一周内，星期一最容易發生心肌梗塞。

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活得健康啲
【活得健康啲】突破輪椅限制大學畢業搵工卻碰壁　肌萎患者：最想尋獲長工證明能力

綜合《每日郵報》報道，愛爾蘭貝爾法斯特衛生與社會照護信託基金（Belfast Health and Social Care Trust）和愛爾蘭皇家外科醫學院（Royal College of Surgeons in Ireland）的醫生，分析了當地10,528名患者的數據，他們在2013至2018年期間，確診「ST段上升型心肌梗塞」（STEMI）。

研究人員發現，在工作周開始時，STEMI病例會激增，當中以星期一的發病率最高，比其他6日高出13%。

領導該項研究的心臟內科醫生Jack Laffan表示，心臟病、中風容易在冬天和凌晨發作，科學家認為可能與生理時鐘影響循環荷爾蒙有關。

至於為何星期一的心肌梗塞發病率特別高？他指，有可能是重返工作崗位的壓力，導致荷爾蒙皮質醇水平升高，這與心臟病發作的風險有關。

根據英國心臟基金會（British Heart Foundation）統計，英國每年有超過3萬人因STEMI入院，這些患者須接受緊急治療，降低心臟受損的程度。

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責任編輯：羅嘉欣

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