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【食肆意外】餐廳大電視突倒塌壓中食客　網民憂傷及頸椎：應該腦震盪

健康 18:00 2023/06/13

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

餐廳大電視突倒塌壓中食客，網民憂傷及頸椎：應該腦震盪。

外出用餐也要注意人身安全！近日某餐廳發生電視倒塌壓中食客的意外，一名女子和友人正在入座，身後的大電視突然跌落，壓中鄰桌一食客；而正在入座的一行人全被嚇退。被壓中的食客隨後自行爬起，摸著頭一臉茫然，驚險畫面令網民擔憂。

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事發閉路電視片段在網絡流傳。據悉，6月3日晚上9時許，廣東一間餐廳内的大電視突然倒塌，壓中了一名背對電視的食客。事發一刻，有3人同行的顧客正由侍應帶領入座到電視機下的餐桌，正當其中一名黃衣女子準備坐下之際，背後的大電視連同電線轟然倒塌，橫跨壓在兩張餐桌之間，發出巨響和雜物四散聲，周圍食客受驚尖叫。

正入座的一行人，被意外一刻嚇至彈出鏡頭外，而鄰桌正在吃飯的綠衣男食客卻懵然不知，在未做出閃避反應下，被身後電視狠狠砸中，電視更在其身上彈了2下才落定。坐在綠衣男對面的友人迅速反應，用雙手推開電視；「中頭獎」的綠衣男也很快從電視底下爬起，摸著頭移離桌子，一臉茫然看向旁邊。而四周的人也定下神，紛紛關心被壓中的綠衣男食客是否受傷。

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網民擔憂：應該腦震盪

意外畫面遭瘋傳，有網民就以「香港到底發生咩事？」為題轉載片段，被追問「邊間餐廳？」。但有人看得出事發餐廳的碗碟不是香港慣用，故推斷為內地食肆，並擔憂被狠砸的綠衣男食客恐傷及頸椎，「綠色衫的應該腦震盪」。另外，也有人形容尚未入座的黃衣女子「命大運氣好」，更慶幸兩桌中間沒有其他人入座。

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責任編輯：羅嘉欣

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