【遲來的正義】男子嫖娼被笑「太短」殺人　死者博士女兒求重判：媽媽為讓我讀書而死

▲ 桃園法院門口相。

天網恢恢，疏而不漏。台灣一名婦人為了維持家計而擔當性工作者，卻因嘲笑一名嫖客陽具短小慘遭對方殺害，嫖客逃亡廿多年，最終落網被捕。近日案件進行二審，死者的女兒上庭激動申訴，自己雖已長大成人並已取得博士學位，但卻無法孝順母親，希望法官判處涉案嫖客重刑。

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綜合台媒報導，事件發生在23年前的桃園，死者姓潘，犯人名邱耀陽﹑現年40餘歲。潘婦當時以花名「秋鳳」從事性工作者。

案情指出，2000年7月17日，邱男因另一宗案件服役完畢，離開新竹監獄返回桃園市。晚上時分，邱男與潘婦進行性交易，完事後邱男因不滿被嘲陽具「太短」，憤而拿起水果刀刺入潘婦右側背部，引起潘婦失血性休克及血氣胸，最終死亡。

案發後邱男逃亡，但仍舊不停犯案而被捕。刑事局採到他的DNA樣本後，對比案中採集到的煙蒂，才揭發他22年前犯下的這宗案件。在一審時，邱男被判刑15年，檢控方認為量刑過輕，於是提出上訴。

案件6月7日於高院進行二審，當中死者潘婦的女兒出來陳詞。她在庭上表示，父親在她小時候已中風，當時她和弟弟還很小，母親為了讓她繼續讀書，於是才從事性工作行業。現在，她已經取得博士學位，但是卻已沒辦法孝順母親。

死者女兒痛斥邱男並沒有悔意，逃亡廿多年間不停犯案，而且被捕並非自首。她更說，邱男這些年結婚生子，享盡家庭之樂，悲痛反問，

我們呢？

認為是邱男的惡行才剝奪了她一家人的幸福。此外，她認為如果是因口角而殺人，可見邱男是一個心狠手辣之人，所以她希望法官可以予以重刑。

邱男在自我陳述時表示，感到十分懊悔亦稱當時是「一時衝動」，所以希望法官可以給他一次機會。案件定於6月28日宣判。

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責任編輯︰王明芳