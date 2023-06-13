  • 31°C
香港時間 : 2023613日 (週二) 17:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴

育兒經 16:42 2023/06/13

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

林心如自爆開刀誕女時，在手術過程中被切斷神經，無法抬腿半年。

台灣女星林心如因劇集《華燈初上》早前掀起煲劇熱潮，近期乘著人氣再推出露營真人騷《光露營就很忙了》，最新一集她自爆產後的驚險情況，原來6年前她開刀誕下女兒「小海豚」後，因手術過程中被切斷了神經，有長達半年無法抬腿。坐月期間又因為一個問題，令她有感失去女明星的尊嚴。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】識別壞人提防被拐帶襲擊　以色列自衛術學逃脫制伏自我保護

林心如與老公霍建華於2016年結婚，翌年誕下一名女兒霍小茹（小海豚）。兩夫妻向來十分保護女兒，絕少讓女兒曝光。今日（13日）林心如罕有帶同現年6歲的女兒一同拍攝慈善廣告，並在IG分享照片，呼籲大眾對小朋友給予多一點關懷。

我們都是有小朋友的人， 希望我們可以多一點愛與關懷， 多一點能力來幫助小朋友。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

她形容孩子成長就像種植物一樣，需要細心、耐心的慢慢呵護，「有了我們的愛與灌溉，讓他們可以無憂無慮的成長。」

而一向少談家庭事的心如，最近在節目《光露營就很忙了》中也罕有提及自己產女時的驚險情況，她憶述當時選擇了剖腹產，沒想到在手術過程中神經被切斷。

我半年之內，我的下腹，如果你要做抬腳，我抬不起來……我感覺雙腳完全不是我的。

早前有網民在內地網絡流傳林心如和霍建華的女兒正面照片，遭林心如斥責不尊重私隱。（微博圖片）

讓護士每天幫忙通乳腺感尷尬

心如還表示，坐月子期間覺得是一個女明星最沒有尊嚴的時候，因她選擇餵母乳，月子中心的護士需要每天來幫她通乳腺，令她覺得非常尷尬難受，但後來她已麻木到「她在通我在看iPAD」。心如又說很後悔太遲生小朋友，「早知道就早點生孩子，這樣才能多生一兩個孩子來陪伴女兒。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

林心如最後呼籲外界要多尊重和關懷產後的媽媽，認為媽媽們不應被視作一個生產工具，而是一個獨特個體和有情感需求的人，應該得到社會和醫療機構重視，為產後媽媽們提供更加人性化和尊重的護理環境。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
20:18 2023/05/05
【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
【新手爸媽】細佬出世大女呷醋頻頻搗蛋　雨僑用關心去解決：讓她感受愛
18:04 2023/05/16
【新手爸媽】細佬出世大女呷醋頻頻搗蛋　雨僑用關心去解決：讓她感受愛
【星級孕媽】生仔十級痛有幾辛苦？　陳柏宇太太符曉薇生第2胎︰人生最痛
11:50 2023/03/13
【星級孕媽】生仔十級痛有幾辛苦？　陳柏宇太太符曉薇生第2胎︰人生最痛

你可能感興趣

【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
20:18 2023/05/05
【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
【新手爸媽】細佬出世大女呷醋頻頻搗蛋　雨僑用關心去解決：讓她感受愛
18:04 2023/05/16
【新手爸媽】細佬出世大女呷醋頻頻搗蛋　雨僑用關心去解決：讓她感受愛
【星級孕媽】生仔十級痛有幾辛苦？　陳柏宇太太符曉薇生第2胎︰人生最痛
11:50 2023/03/13
【星級孕媽】生仔十級痛有幾辛苦？　陳柏宇太太符曉薇生第2胎︰人生最痛
生育 爸媽心聲 產前產後 娛樂人物職業 林心如 綜藝節目 手術 台灣

最高瀏覽

【令人心痛】難忍老師3次命令換回合格髮型否則需轉校　中三男生壓力爆煲自殺輕生
17:14 2023/06/12
【令人心痛】難忍老師3次命令換回合格髮型否則需轉校　中三男生壓力爆煲自殺輕生
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
11:04 2023/06/11
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
【開心速遞】無知May與Ivan分手離開《愛‧回家》？　趙希洛感謝鄧永健預告未來動向
17:54 2023/06/12
【開心速遞】無知May與Ivan分手離開《愛‧回家》？　趙希洛感謝鄧永健預告未來動向