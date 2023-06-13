【媽媽辛酸】開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年　林心如自爆一原因坐月失去尊嚴

▲ 林心如自爆開刀誕女時，在手術過程中被切斷神經，無法抬腿半年。

台灣女星林心如因劇集《華燈初上》早前掀起煲劇熱潮，近期乘著人氣再推出露營真人騷《光露營就很忙了》，最新一集她自爆產後的驚險情況，原來6年前她開刀誕下女兒「小海豚」後，因手術過程中被切斷了神經，有長達半年無法抬腿。坐月期間又因為一個問題，令她有感失去女明星的尊嚴。

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林心如與老公霍建華於2016年結婚，翌年誕下一名女兒霍小茹（小海豚）。兩夫妻向來十分保護女兒，絕少讓女兒曝光。今日（13日）林心如罕有帶同現年6歲的女兒一同拍攝慈善廣告，並在IG分享照片，呼籲大眾對小朋友給予多一點關懷。

我們都是有小朋友的人， 希望我們可以多一點愛與關懷， 多一點能力來幫助小朋友。

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她形容孩子成長就像種植物一樣，需要細心、耐心的慢慢呵護，「有了我們的愛與灌溉，讓他們可以無憂無慮的成長。」

而一向少談家庭事的心如，最近在節目《光露營就很忙了》中也罕有提及自己產女時的驚險情況，她憶述當時選擇了剖腹產，沒想到在手術過程中神經被切斷。

我半年之內，我的下腹，如果你要做抬腳，我抬不起來……我感覺雙腳完全不是我的。

▲ 早前有網民在內地網絡流傳林心如和霍建華的女兒正面照片，遭林心如斥責不尊重私隱。（微博圖片）

讓護士每天幫忙通乳腺感尷尬

心如還表示，坐月子期間覺得是一個女明星最沒有尊嚴的時候，因她選擇餵母乳，月子中心的護士需要每天來幫她通乳腺，令她覺得非常尷尬難受，但後來她已麻木到「她在通我在看iPAD」。心如又說很後悔太遲生小朋友，「早知道就早點生孩子，這樣才能多生一兩個孩子來陪伴女兒。」

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林心如最後呼籲外界要多尊重和關懷產後的媽媽，認為媽媽們不應被視作一個生產工具，而是一個獨特個體和有情感需求的人，應該得到社會和醫療機構重視，為產後媽媽們提供更加人性化和尊重的護理環境。

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責任編輯︰林綺玲