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英倫創作才子Rex Orange County空降香港演出　10月開騷本月16日公開售票

娛樂 13:55 2023/06/13

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（取自IG）

英倫陽光創作才子Rex Orange County去年發行全新專輯《Who Cares?》，不僅空降英國專輯榜單冠軍，強佔澳洲榜單排名第二，更直衝美國告示牌第五名。

此張專輯收錄眾多獨樹一幟的歌曲，包括《AMAZING》、《THE SHADE》、《KEEP IT UP》和與說唱歌手造物主泰勒（Tylar, The creator）合作的《OPEN A WINDOW》，此曲也是兩人繼2017年合作泰勒發行專輯《Flower Boy》後的再度合作。

知名雜誌品牌Complex在2022年至今最佳專輯的列表中，讚譽雷克斯此張專輯「發人省思、振奮人心、既有趣又誠摯，為他的代表作中再增添一項偉大的作品。」此後相繼發行單曲《THREAT》，受《紐約時報》譽為「關於自我懷疑的溫柔詮釋」。
 
這個20歲出頭的英倫才子Rex Orange County ，遊走於Pop、R&B、鄉村、靈魂甚至 Hip-Hop 等風格，也練就沉穩又動人的歌聲，使人不禁對他期待10月10日首次來港的Star Hall演出。

而Rex Orange County Live亞洲巡迴演唱會—香港站，本周五（6月16日）在快達票網站公開發售。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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