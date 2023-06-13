【耳道阻塞】男子耳鳴3個月求診竟拖出2cm耳屎　醫生揭7種人需特別注意

▲ 一名男子耳鳴及聽力下降三個月，求診意外拖出長達2cm的耳垢。

老人家如果經常「撞聾」，除了是聽力下降之外，還有可能是耳道被耳垢阻塞。台灣有醫生分享病例，指一名老伯耳鳴及聽力下降近3個月後前來求診，結果發現耳內居然有一條2cm長的耳垢。

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台灣耳鼻喉科醫生張益豪月初在其Facebook專頁發文，分享一宗病例。一名老伯最近3個月經常覺得耳鳴、耳悶及右耳聽力下降，更因為經常聽不到老伴叫他去洗碗、倒垃圾而造成誤會，無意中傷害了多年夫妻感情。不過患者之前一直未有理會，直至一天晚上雷雨交加，他發現自己左耳及右耳所聽到的雷聲差異極大，又剛好路過診所，才終於決定求診。

張益豪指自己替患者檢查後，發現他的右耳內居然有一條長達2cm的耳垢。隨後他用了約5秒時間替患者將耳垢拖出，解決了3個月的聽力問題，亦替患者修復了夫妻關係。

到底人們平日是否需要自行清潔耳垢？張益豪解釋，耳垢可以防止灰塵、細菌和其他微生物進入耳朵深處，同時亦能令耳道保持適當的濕潤狀態，有保護耳朵的功能。一般而言，在日常咀嚼、顳頜關節活動的過程中，會有肌肉牽拉的動作，使耳垢自行脫落再被耳道排出，因此無需特別清潔。相反，自行挖耳朵容易使外耳道受傷，導致傷口有組織液體滲出，屆時患者會覺得更癢、更想去挖而造成惡性循環。

不過，部分人可能因為先天問題導致耳垢較多，容易造成阻塞。張益豪就建議，以下7種人可以定期到耳鼻喉科診所接受清除治療：

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責任編輯：羅嘉欣