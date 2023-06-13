BAAD鼓手新井康德逝世終年53歲　《男兒當入樽》神曲《好想大聲說喜歡你》成絕響

改編自日本人氣漫畫的動畫片集《男兒當入樽》（灌籃高手/SLAM DUNK）內歌曲《君が好きだと叫びたい》（好想大聲說喜歡你）是很多人的成長回憶，此歌由樂隊BAAD所唱，可是當中鼓手新井康德已於上月底離世，終年53歲。

BAAD在1992年成軍，於1993年發行首張單曲出道，在1994年就以第3張單曲的《好想大聲說喜歡你》大紅，之後歷經成員退團與合約問題，在1999年宣告解散。

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天不遂人願

BAAD本計劃在今年為30周年開騷演出，主音山田恭二、結他手大田紳一郎在在5月18日於大阪現身演出，為30周年演出做準備。

罹病多時的新井康德亦盼可與老戰友重新上台，可惜天不遂人願，新井康德不敵病魔。

而BAAD亦透過官方證實此不幸消息，坦言新井康德為能與老友登台重聚，非常積極的接受治療，也表達了對於參加演出的強烈意願，只可惜最終仍是不敵病魔召喚，不幸於5月22日撒手人寰；另外官方也說明，新井康德的後事已親友辦妥，特此向粉絲進行最後的道別。

聲明中未透露新井康德過世的詳細病因，同時表示：「請求大家尊重親人及BAAD成員，避免單獨提問或採訪，對於大家在新井康德生前給予的厚愛，深深表達感謝。」

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