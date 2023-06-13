【輸入外勞】大灣區航空：外勞加速業界復常　鞏固香港國際航空樞紐地位

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為解決人手短缺的問題，政府今（13日）公布輸入勞工的安排，指將引入上限1.2萬名建造業外勞，須優先負責公營工程項目；而公共小巴和客車業批准輸入司機的上限1,700名，當局强調會優先招聘本地勞工，詳情即看【下一頁】。

輸入勞工的特別計劃涵蓋航空業相關的工種，最多可輸入6,300人，大灣區航空行政總裁許漢忠對計劃表示歡迎，認為有助香港航空業盡快復常，迎接更多本港及外地恢復到香港的航班，鞏固香港作為國際航空樞紐的獨特地位。

他表示，香港國際機場今年4月份的客運量及飛機起降量分別僅為2019年4月疫情前的大約48%及60%，航空業人手短缺是其中一個原因，令航空公司在恢復航班方面受到一定程度的影響。他指航空業盡快復常可為本港旅遊業及整體經濟發展帶來積極推動作用。

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責任編輯：陳麗娜