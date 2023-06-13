【 2023暑假】善用暑假享受親子戶外遊　做小小領犬員+玩鐵路任務【內附連結】

▲ 趁暑假一家人一起到戶外參加活動，最有益身心。（小童群益會fb圖片）

暑假轉眼就到！小朋友放悠長假期不用上課，又是家長們安排活動的時候了。學生平日要忙於應該功課、測驗、默書，每年一次的暑假，就算還有暑期作業，都應該好好把握，趁機體驗一下平時周末玩不到的活動！以下幾種上山下水、動靜兼備的暑期活動，家長們有興趣就要盡快報名啦！

▲ 坊間不少機會都會趁暑假舉辦各種活動。（小童群益會fb圖片）

1. 聖雅各福群會

家長可於聖雅各福群會網頁搜尋合心水的活動或興趣班，種類非常多元，既有小朋友參加的任務活動如於香港鐵路博物館舉辦的鐵路任務，亦有家長可以一起參加的親子活動如桌遊遊戲等。

▲ 家長和小朋友一起參加活動，有助親子關係。（小童群益會fb圖片）

2. 小童群益會

小童群益會於本港各區均設有服務中心，親身報名或查詢都更為方便。機構於於疫情期間推出 BG5 共學平台，會定期更新資訊及在網上公布活動，家長可以先點選所住地區或任何有興趣地區的facebook網頁或官方網頁，再挑選適合活動報名。如南區近日就有招募小小圖書館助手的體驗活動、黃大仙則有M+博物館的導賞團活動等。

▲ 暑假是小朋友學游水的最佳時機。（康文署網頁圖片）

3. 康樂及文化事務署

康文署每年在暑假亦會舉辦不少兒童及青少年活動，家長可於康文署網頁搜尋合心水的活動或興趣班，如游泳訓練班、舞蹈班、或各種球類訓練班等都非常受歡迎！雖然「對象」一欄無兒童或青少年可選，不過家長可以在「年齡」一欄揀選 5 歲以下、5 歲至 11 歲等，找到適合的暑期活動，更可以一眼看到剩餘名額。暑假就是學游水最佳時機，康文署舉辦的游水班涵蓋各種泳式，時間、地區選擇多，是不少家長心水之選。

▲ 前身為舊牛奶公司高級職員宿舍，活化工程後，現對外開放予公眾參選。（薄鳧林牧場網頁圖片）

4. 香港青年協會

別以為青協的活動只適合青少年，今年協會提供超過 6000 個暑期活動，當中都有不少是適合 3 歲至 12 歲小朋友參加。青協活動有三大精選分類：戶外活動、未來技能及文康體藝，可以滿足小朋友各種體驗，如小小領犬員班，讓小朋友與狗狗接觸，學習愛護動物，過程中更可以帶領狗狗一起做各種任務；或是參加各種戶外遊，如親子薄鳧林牧場之旅，由導賞團帶領遊走園區，了解本港的文化文物古蹟。

記者：王嵐