【校園襲擊】英國寄宿學校校長發信澄清不實報道　絕無退還學費要求目擊者保持沉默

▲ Blundell's School校長Bart Wielenga。

英國西南部一間寄宿學校Blundell's School上周五（9日）發生校園襲擊事件，該校1名16歲男學生，涉嫌以錘襲擊3名師生，有傳仍然危殆昏迷的1名男生來自香港，近日有自稱是遇襲港生的家長在網上發文質疑學校意圖隱瞞事件。涉事學校校長維倫加（Bart Wielenga）昨日（12日）發出家長信，指有留意到近日香港傳媒針對事件的不實報道，希望藉家長信作出澄清以釋除疑慮。

維倫加表示，案件屬個別事件，亦是警方已公開證實的事情。他對有人認為學校向公眾隱瞞事實，以及阻止學生討論事件感到沮喪。

維倫加強調，英國法律對警方已立案調查的案件討論有嚴格限制，特別是涉及兒童及青少年的案件。這意味着學校在發言方面只能維持保守，特別是在有人被檢控的情況之下。而在調查過程中，學校亦與警方充分合作，遵守警方的指引。

事發後，維倫加曾致函家長不要猜測，或在社交媒體上就事件發帖。他在是次信函中澄清，有關請求是為防止謠言擴散，以保護學校社區，而更重要的是不以任何方式損害調查和法律程序。他強調，校方有義務保障校內所有人的私隱，包括學生、教職工和家長，出於這個原因，校方不會討論任何有可能令校方違反有關責任的事情。

至於有人聲稱學校提出以退還2年學費的條件，要求事件目擊者保持沉默。維倫加澄清絕無此事。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津