【大坑西新邨重建】平民屋宇公司：再多120戶補交住戶資料聲明書　回遷安排合情理倘公屋安置有違公平原則

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石硤尾大坑西新邨重建，有居民組織不滿香港平民屋宇有限公司早前公布的回遷安排，認為未做到城規會要求妥善安置居民的條件，要求將8月提交同意回遷方案的期限延後，又促請房屋局介入處理，以居住單位換公屋單位。

香港平民屋宇有限公司表示，於6月2日公布大坑西新邨重建項目住戶資格審核結果及回遷安排，獲租戶積極回應，直至6月12日，在仍未遞交《住戶資料聲明書》的224戶中，有多近120戶已補交，同時陸續收到不少租戶遞交回遷安排同意書。此外，平民屋宇在過去10日派員參與多場回遷安排講解會，為超過1,000名大坑西新邨租戶講解回遷安排及解答問題。

平民屋宇重申，今次提出的租戶支援及回遷安排「合情、合理」，能夠滿足大部分合資格大坑西新邨租戶的需要。平民屋宇一直與政府保持溝通，明白為確保對現時公屋輪候冊上的人士公平，不適宜動用公共資源安置有關大坑西新邨租戶，因為有關安排如同「插隊」，有違公平原則。公共房屋是社會寶貴資源，必須公平善用及合理編配予真正有需要人士。



為協助有需要租戶在重建期間暫遷至過渡性房屋的，平民屋宇已主動與多個過渡性房屋營運團體溝通協商，多個機構均對大坑西新邨租戶申請入住反應正面。平民屋宇將於日內安排駐邨社工隊為有需要租戶講解申請須知，並撰寫推薦信，以加快申請進度，讓租戶在簽署同意書前已有妥善的暫遷居所。對於有特殊情況及社會服務需要的租戶，駐邨社工隊亦會以特別個案模式處理，提供最合適的協助。

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責任編輯：陳展棋