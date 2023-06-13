【隱門x薄伽梵歌】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破   自言未有結婚衝動不怕不婚即分

▲ 智雯對工作定愛情都好有計劃。

入行16年的黃智雯，近年屢演正氣乖乖女角色被觀眾有感定型，惟不斷求變的她在熱播中的劇集《隱門》首嘗沉鬱角色，自言是從影而來最崩潰的演出，情緒陷入低點，完全看不到出路，盼能成為代表作為觀眾帶來新鮮感。

工作屢望突破，惟感情上一直未有新進展，與拍拖逾十年的圈外男友關係穩定的智雯，接受TOPick專訪時透露即使還未有結婚衝動，惟不怕不婚即分：「我們的關係很堅固 ，一定會結婚。」

【隱門】黃智雯冬天親身落水演戲 Mandy殮房爆喊戲獲讚冇得頂

▲ 智雯認為今次在《隱門》的角色好有挑戰性。（陳慧安 攝）

角色有挑戰 情緒崩潰

在劇集《隱門》中演「張心月」一角的智雯，直言是從影以來最大壓力的角色，每天都要沉浸在鬱結的情緒中：「我們拍攝的時候是跳拍 ，但每天總有一場至少這樣的戲要沉浸在這個情緒裏面 ，所以令我有種回不到氣的感覺。因為以前拍的劇可能拍一場之後鬆一鬆 ，可以拍回開心輕鬆的戲，而這套劇不同，我又不敢將自己的橡皮筋放鬆，因為你知道要再投入那個情緒又需要較長的時間 。」

因此，她自言當時變成「生人勿近」：「基本上我沒有一個喘息的空間讓自己跳出跳入，就算在休息的時候我仍然處於這個狀態，所以我拍攝的時候變得生人勿近，不想與人有任何接觸，很想有自己的『Me time』 。」

她形容當時的自己猶如看不到任何出路， 永遠都有一個很大的石頭壓住自己心口， 感覺抖不到氣。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

投入角色 小狗出現

情緒如此崩緊，日日夜夜沉浸在負面情緒中，難免很容易「走不出」角色，對此智雯表示從沒有為此擔心，並認為演員是一個自虐的工作 ：「當入了角色後，直情有個位不想走出來，所以我覺得演員的工作是很自虐，因為人去到最悲傷的時候會對自己說不要哭，開心面對， 但戲劇的關係需要繼續沉下去。」

她續說：「若果很清晰知道自己在拍戲，即代表不夠投入在角色中，而我拍攝時亦不會有空間想怕自己抽離不了角色的問題，當一起床就做張心月的角色，不過最有趣那段拍攝期間我養了一隻小狗，我覺得那段時間牠很像打救了我，因為每天回到家都未能放鬆，但當一看到牠搖尾歡迎你，那刻就會覺得好冧，幸好有小狗出現令我工作生活兩平衡。」

最新影片推介：周吉佩專訪

與角色有相似?

劇中的「張心月」名副其實是小女人一名，凡事以家庭為先，現實中的智雯坦言與角色有相似地方：「因為我以往角色都是Madam，較強硬有主見 ，其實我做這類型的角色會較吃力，因為我要更加用力，說話又要較實。雖然我個樣很像很淡定，十分有自信 ，但內裏不是這樣 ，與我相處過的人就會知道我只是得個樣， 所以我覺得容易相處和遷就人方面與張心月較相似。」

不過「張心月」在劇中面對任何不滿，永遠只能忍氣吞聲，這點智雯指真實的自己在適當的時候會發聲，但會理性行先，先消化沉澱才作討論。

遇樽頸位

今次角色被智雯認為極具挑戰性，絕對令觀眾見到不一樣的她，皆因近年她屢演Madam角色，難怪被觀眾覺得有所定型，更認為她遇上演戲的樽頸位。

對此她表示認同：「我相信一個演員做到十年或以上的時候 ，總會遇到這些樽頸位，因為在頭幾年有很多角色已嘗試，這幾年去到一個位很像做了很多類型角色，但有些人會覺得這些正氣正面的角色， 大家會看得很舒服， 不如就保持這樣，故不會有更加冒險的角色給你。」

▲ （陳慧安 攝）

《隱門》有突破

作為演員，智雯直言十分需要衝破這些關口，故在此角上她望觀眾能見到其的「轉變」，並形容為夢寐以求的角色 。

她說：「整個角色很立體，去到後半她會有很極端的變化， 所以我覺得這角色十分過癮， 因為在其它劇種較難做到， 當本身你的設定是警察或律師已經有個框框着你，但這套劇對我而言在情緒上有很大突破，因為我自己是比較平穩，很難見到我胡亂發脾氣， 但這劇我可以將潛藏的憤怒 ，妒忌的魔鬼釋放出來，情緒上有很多轉換，十分好玩。」

言詞間感受到智雯對此角的喜愛，難怪她自言是代表作，不過明白觀眾的品味各有不同，但她認為一個成功的演員就是需要不斷擊破自己不擅長的事，即使最後做成怎樣，也是一個突破。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

再度挑戰舞台劇 做說書人

不想原地踏步，追求突破的智雯近日更再度挑戰舞台劇《薄伽梵歌》，全因她自言對舞台劇有情意結，而今次的舞台劇對其難度甚高，「它沒有既定的角色，亦不是一個故事有起承轉合，今次我是一個說書人 ，要用聲音帶領觀眾進入薄伽梵歌的世界。」

她又指鄧樹榮老師對演員在身心靈的要求很高，故他們每天回到Studio要做大量的Core的運動及冥想，令其身心也有一個很好的準備進入舞台劇的世界。

▲ （陳慧安 攝）

對白有難度 感恩被看見

演舞台劇從來不易，智雯指今次最難考「腦力 」，全因今次的對白很哲學，較難消化：「因為要消化台詞再從你的聲音， 再傳遞給觀眾，而且，我有一段頗長的獨白需要處理，怎樣可以令到觀眾身臨其境，這就是舞台的魔力，都是一個很大的挑戰，亦是一個很好的鍛鍊。」

雖然智雯演舞台劇的次數不多，惟去年憑《超自然之戀》獲提名角逐第30屆香港舞台劇獎「最佳女主角」，足見實力備受認同，她自覺能在這個範圍內獲得別人的認同，已十分開心。「有沒有獎不是重點，而是在這個界別內仍然有人看見你 ，亦看到你的努力，而得到一些的認同提名，我覺得已經是很大的鼓勵 。」又指不但是舞台劇，希望在影視舞台也能做出成績，這亦是一個演員的動力。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

與圈外男友感情穩定

工作上一直按計劃行事，但在愛情上與拍拖逾十年的圈外男友感情穩定，亦彼此認定對方為「對的人」，究竟為何還未拉埋天窗？

智雯笑說：「因為工作上的安排，令到這件事一直未能成事 ，但我是Ready，大家一直都有共識和計劃，加上我們都是很隨性的人，不喜歡很大排場，所以都有可能旅行結婚。而且，我們真的太有信任和默契，完全沒有設定結婚的期限。」

▲ （陳慧安 攝）

未有結婚衝動

有時結婚需要衝動，智雯自言從未有結婚衝動：「可能拍劇真的拍了很多次，所以我想自己的婚禮很平淡低調 ，只有我們二人享受這個時光 。」

二人相愛多年，經歷高高低低，她認為彼此之間的關係十分堅固，亦不怕不婚即分：「我們也有十多年的感情，中間當然會遇過沒有剛剛拍拖那麼激情， 我相信每一對情侶拍得久或者結婚也好也會遇過，所以怎樣維持一個長期關係是一個學問。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

獨有相處模式

她又指與男友的性格大有不同，並有自套的相處模式：「當遇到問題，他會立即拿出來談怎樣解決；相反我是一個和平主義者，有問題時會喜歡消化，沉澱後大家才再談，某程度可以將不必要的爭吵減到最低，可能因為這個相處之道，令我們的關係很堅固。」

雖然智雯屢被催婚，正如她而言與男友有共識計劃，希望下次聽到她不是說「我Ready」而是「我願意」。



服裝：@recto @lanecrawford

化妝：諺瞳.小白

髮型：Jay @ Hair

場地：Mini Central

記者:陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R